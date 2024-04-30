中職／悍將辛元旭肩傷需安排影像檢查 先降二軍休息

味全龍啦啦隊韓籍成員李多慧，晚間在自己個人IG限動，發出一篇語重心長的中文文章，內容是，「自從換了球隊以後，有很多奇怪的假新聞，但這些都不是事實，我相信我自己，所以我很努力去展現自己勇敢的面貌，不去回

2024-04-30 20:15