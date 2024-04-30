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中職／悍將辛元旭肩傷需安排影像檢查 先降二軍休息

中央社／ 台北30日電
中華職棒富邦悍將隊辛元旭28日例行賽在4局下敲出中外野方向安打，但因為牽制回壘受傷提前退場。中央社
中華職棒富邦悍將隊辛元旭28日例行賽在4局下敲出中外野方向安打，但因為牽制回壘受傷提前退場。中央社

富邦悍將打擊近況不錯的野手辛元旭28日比賽傷退，今天下放二軍，球團回報，辛元旭肩傷需要安排進一步影像檢查，先降二軍休息觀察。

悍將野手辛元旭目前為止本季打擊率3成33、在中職打擊排行榜擠進前5名，但28日與味全龍隊比賽，辛元旭4局下敲出安打上壘，牽制回壘時右肩膀撞到壘包傷退。

悍將球團今天更新辛元旭檢查後狀況表示，「辛元旭肩傷就醫檢查後，需再安排進一步影像檢查，目前已排定檢查排程中，因此先降二軍休息觀察。」

悍將今天沒有比賽，但有做出球員異動，除了辛元旭外，野手陳真、豊暐也下二軍；悍將近期戰績有起色，近10場比賽拿下6勝、近期4連勝，明天起將作客樂天桃園棒球場與樂天桃猿隊打2連戰。

富邦悍將 樂天桃猿 辛元旭

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