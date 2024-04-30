中職／成首位啦啦隊外援卻被質疑「潛水團長」壯壯發長文回應

樂天桃猿啦啦隊團長壯壯（沈立心）最近宣佈加盟南韓「水原足球俱樂部」，成為我國首位啦啦隊外援，不過有網友質疑她是啦啦隊潛水團長（不常出席球賽），對此她在社群發文回應質疑。

壯壯因亮眼外型，加上頂級蜜桃臀，獲得不少忠實粉絲。她曾是中信兄弟隊Passion Sisters隊長，2021年轉戰樂天桃猿擔任啦啦隊團長，同時跨界PLG職籃夢想家啦啦隊Formosa Sexy。

這次她將加入南韓「水原足球俱樂部」，有網友質疑她長期潛水，對此她在社群發文回應，「雖身為團長，但場次並不是自己決定，都要按球團安排出場，2021-2023這期間，一年主場賽事60場中，合約內我只能出場30次，分上下半季，各15場。」

壯壯強調2021到2023年這段期間，合約從沒變過，自己也從未違約過，2024年也不例外。至於籃球主場賽事，她指出，「一整年度只有20場，所以球隊跟我簽約的條件是要全主場時間全到。」

壯壯不曉得「潛水團長」的言論從何而來，並無奈表示，「我要怎麼辦，公開我的薪資表嗎？但我每年都是一樣領30場出場賽事的錢呀。」