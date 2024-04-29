中職／桃園球場排水獲肯定 燈光刺眼

桃園棒球場整修回歸後前晚終於迎來第一戰，也是樂天桃猿隊首場桃園主場賽事，許多球迷肯定球場排水和燈光改善，但也有球迷認為局部燈光刺眼，市府體育局長許彥輝昨回應，只要中職和樂天球團確認同意，隨時都能調整燈光。

體育局蒐集前天桃園棒球場首戰進場觀眾意見，部分認為，內野一、三壘側有些燈光刺眼，外野也有類似情況。

體育局長許彥輝表示，打測試賽時，球場燈光符合比賽標準，不影響球員，當時也有人認為在觀眾席會感覺燈光太亮，但樂天球團的日籍幹部認為「正常，在東京巨蛋看球也是這樣，暫時不用調整」，前天賽後也有觀眾意見相同，都已向球團反映。

許彥輝說，燈光亮度和方向隨時可調整，但須依中職和樂天球團規範和取得同意；球場後續會「養」到更好的狀態，草皮也還需時間調整生長到更飽和。

另有球迷認為中場燈光秀顏色單調，且未安排啦啦隊舞蹈表演，「還我中場舞」。許彥輝說，燈光秀等節目安排或取消由球團決定。

昨有許多球迷肯定球場改善。黃姓球迷說，球場積水等問題，市府處理用心，以前外野積水，現在不會，球場也比以前漂亮；也有球迷讚賞市府保障球員安全等。桃園市長張善政說，聽到各界肯定，給市府團隊很大鼓勵。

前晚比賽，張善政擔任開球嘉賓，以打擊者身分上場，投手新明國中「少年大谷」范宸竣不慎丟出觸身球，讓張善政笑說，「我可能成為桃園球場史上第一個觸身球可以上壘的開球來賓」。

觀賽的市議員陳韋曄說，花這麼多錢改善燈光、進口紅土，球場狀況很好，比賽沒淹水就是證明；議員黃崇真說，球場排水、燈光等比賽狀況讓球迷滿意，未來希望爭取球場加蓋；議員王珮毓指出，中央、地方和球團合作一次性解決排水、草皮、夜間照明和計分板等問題，球迷觀賽感覺不輸其他球場。