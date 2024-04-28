快訊

高雄漢來海港巨蛋店就醫增至46人 皆集中26日「兩時段」用餐

美式賣場爆衝突...他為買銅鑼燒甩開推車 車內2童受驚父喊告

熱門話題真人秀爆紅！高渣猛男震撼宣告竟「罹癌了」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／徐若熙5局卡關 葉總想看他：自然跨過去

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
徐若熙。記者余承翰／攝影
徐若熙。記者余承翰／攝影

味全龍隊徐若熙昨天對富邦悍將隊繳出一場5局失1分好投，帳面數據如此，不過6局續投被敲安，又因失誤讓李宗賢上壘，沒解決任何1人就退場，用球數突破80球是本季第1次，總教練葉君璋期待他能「自然跨過」5局門檻。

徐若熙總用球數為82球，是近兩年的新高，而上一次在中職例行賽投滿6局已經是2021年9月25日，葉總指出，或許是他沒想到6局要繼續上去投，「後面狀況有點跑掉，要讓他習慣5局投完續投。」

不過葉君璋也指出，徐若熙的投球數會慢慢增加，也期待局數拉長，「但是球的品質不能減少，這樣才有意義。」

跟去年底相比，徐若熙的狀態還不到百分之百，葉君璋表示，總冠軍賽、亞錦賽的時候，徐若熙能夠自然跨過5局，也期待他慢慢找回當時的好感覺，「再去把局數拉長。」

富邦悍將 徐若熙 葉君璋

延伸閱讀

中職／徐若熙挨轟不一樣 回穩5局7K對兄弟首勝

中職／專打強投！曾頌恩砲轟徐若熙 首位非大聯盟投手

中職／徐若熙整年局數有限制 葉總透露下次登板日

中職／想找安可簽名！徐若熙不在意神紀錄被斷

相關新聞

中職／陳重廷轟斷2連敗 猛獅開季20戰15勝史上第2快

昨天才剛吞下本季第1次的2連敗，統一獅隊今天立刻斬斷，林安可、陳重廷接連開轟，以4：2擊敗中信兄弟隊，先發滿5局的獅隊新...

MiLB／張育成敲本季首安 傷癒復出第2戰就終結乾旱

旅美好手張育成本季首安出爐，因受傷較晚起步的他今天續戰洋基隊3A，9局下的一擊雖不是今天最強勁，卻敲出本季2戰以來的第1...

中職／3場突破僵局都主隊勝 鋒總看後攻：有它的優勢

中華職棒今年開始在延長賽啟用突破僵局制，開季至今出現3場，都是主隊拿下勝利，富邦悍將隊也是其一，昨晚靠林哲瑄再見安打拿下...

中職／嚴宏鈞敲超前安+陳柏豪驚險守成 猿賞雄鷹4連敗

樂天桃猿隊今天從0：3開始追，嚴宏鈞5局下敲回超前分，加上陳柏豪9局上拆掉自己綁上的炸彈，締造連續12局無失分，最終以5...

中職／2優質先發0勝→12球奪勝 江國豪轉運送球衣

一個雨天的約定在昨天兌現，富邦悍將隊江國豪前兩場優質先發0勝1敗，昨天後援1局、12球就拿下本季首勝，擺脫「問天」群組，...

日職／孫易磊二軍中繼投1局無失分 飆速155公里

旅日火腿隊台灣投手孫易磊今天二軍中繼登板，投1局無失分，最快球速155公里、連2場出賽無失分，火腿隊終場以5比6不敵養樂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。