中職／徐若熙5局卡關 葉總想看他：自然跨過去

味全龍隊徐若熙昨天對富邦悍將隊繳出一場5局失1分好投，帳面數據如此，不過6局續投被敲安，又因失誤讓李宗賢上壘，沒解決任何1人就退場，用球數突破80球是本季第1次，總教練葉君璋期待他能「自然跨過」5局門檻。

徐若熙總用球數為82球，是近兩年的新高，而上一次在中職例行賽投滿6局已經是2021年9月25日，葉總指出，或許是他沒想到6局要繼續上去投，「後面狀況有點跑掉，要讓他習慣5局投完續投。」

不過葉君璋也指出，徐若熙的投球數會慢慢增加，也期待局數拉長，「但是球的品質不能減少，這樣才有意義。」

跟去年底相比，徐若熙的狀態還不到百分之百，葉君璋表示，總冠軍賽、亞錦賽的時候，徐若熙能夠自然跨過5局，也期待他慢慢找回當時的好感覺，「再去把局數拉長。」