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T1聯盟／羨慕棒球有大巨蛋 曾文鼎：希望多在這辦比賽

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
特攻隊老將曾文鼎（左）希望未來有更多籃球賽事能夠在大巨蛋舉辦。記者許正宏／攝影
特攻隊老將曾文鼎（左）希望未來有更多籃球賽事能夠在大巨蛋舉辦。記者許正宏／攝影

大巨蛋史上首場籃球賽事在今天登場，由T1聯盟新北中信特攻隊與台北台新戰神隊上演「攻戰大巨蛋─雙北反毒籃球賽」，最終特攻也在創職籃紀錄的1萬5600名觀眾進場見證下以88：81擊敗戰神，賽後兩隊球員也都對於大巨蛋硬體與氛圍給予高度讚賞，其中特攻老將曾文鼎就直言羨慕棒球員有如此好場地，也希望未來有更多籃球賽事能在此舉行。

特攻與戰神在今、明兩天攜手將職籃賽事首度帶進大巨蛋，首日就吸引滿場1萬5600名觀眾進場，加上雙方共享主場，形成職籃在施行主客場制後相當罕見的壁壘分明場面，身穿黃色代表色的特攻在1、3節進行應援，穿著紅色代表色的戰神則是在2、4節應援，在每節休息期間，更有不少球迷拿起手機與這歷史性的一戰留下合影畫面。

而兩隊教練、球員賽後也都給予大巨蛋首場籃球賽高度評價，並感謝球迷熱情進場支持，其中身為兩隊最資深且曾在中國、日本都打過職業聯賽的球員，曾文鼎也坦言今天的比賽氣氛確實讓他在賽前就感到很亢奮，「賽前練習看到觀眾人數和球場硬體，真的完全是冠軍賽的規格，那麼多人進場，滿開心興奮的，感謝球迷願意進來，球員會更願意打出更好的球賽。」

曾文鼎也坦言，經過這場比賽也讓他相當羨慕棒球員擁有大巨蛋這座如此棒的球場，也期待未來有更多籃球賽事能夠在這邊舉行，「因為不論是休息室的規格還是健身房等周邊設備的完整度，真的都很讓人羨慕，球場的氛圍更是我在台灣的第一次體驗，希望能多在這邊辦球賽。」

籃球

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