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中職／雄鷹隊史首盜、首打點同一局 都是前兄弟打者
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台鋼雄鷹隊迎接成軍後第一個一軍賽季，隊史首戰就在今天與中信兄弟隊在台北大巨蛋交手，洋將魔鷹敲出隊史首安後，首盜壘、首打點都在第6局同步誕生，陳文杰成功盜壘，並靠杜家明的安打跑回第1分，兩位都是前黃衫軍球員。
雄鷹的隊史首戰原訂在3月31日對戰樂天桃猿，但該役因雨延賽，變成今天正式出賽，第4棒魔鷹在2局上敲出全隊第1支安打，棒打兄弟先發投手德保拉。
不過兩隊持續保持0：0僵局，直到6局上由陳文杰率先敲安，接著成功盜上二壘，也是隊史首盜，1出局後魔鷹保送上壘，而藍寅倫敲出的內野滾地一度被判雙殺，不過總教練洪一中提出雄鷹隊史第一次挑戰就成功，改判藍寅倫上壘。
2出局、一三壘有人局面，輪到杜家明上場，2局上敲出雙殺打的他，這回敲出右外野滾地安打，為雄鷹隊打回隊史第1分打點。
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