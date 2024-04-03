中職／921大地震嚇跑6洋將 0403地震勾「飛鳥怪象」回憶

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

台灣近海今天上午發生規模7.2地震，不少球員從睡夢中震醒，今晚3場中職賽事預計正常舉行，中職前一次因地震停賽已是1999年921大地震，當時更不少洋將演出落跑戲碼，至今仍令球迷印象深刻。

時間回到1999年9月20日，台北球場進行的中信鯨、三商虎之戰，比賽中有大量鳥類飛入場中久久不去的怪現象，該場比賽也以101名觀眾寫下中職最低票房紀錄，而比賽結束後數小時，21日凌晨就發生規模7.3級的大地震，對全台造成重大傷害，中職也因此停賽2周。

鮮少經歷地震的外籍球員更是大受震撼，台灣大聯盟台中金剛隊洋將抱著棉被到附近的國小司令台上睡覺，隔天還就地搭帳篷，就是不肯再回到球隊宿舍；嘉南勇士隊布爾、麥克利、凱瑞納也到空曠地方避難，一直到早上8點多才躡手躡腳的返回宿舍補眠。

和信鯨隊洋砲亞力士當年就是被921大地震嚇跑，後來轉戰日職反而發光發熱。 聯合報系資料照

最終台灣大聯盟的凱瑞納、麥克利、坎沙諾、布爾及阿丁都被地震嚇得「落跑」，中職中信鯨洋將亞力士也在這波落跑名單中，有趣的是，亞力士後來加入美職響尾蛇隊，再轉戰日職西武隊發光。

但也有洋將堅守崗位，當時台灣大聯盟勇士隊日籍球星渡邊久信不但沒被地震嚇跑，反而積極投入賑災工作，跟著球隊沿街呼籲嘉義市民響應賑災，並帶頭捐款；太陽隊澳洲洋將湯肯則說，自己絕對不會像麥克利、布爾、凱瑞納或金剛阿丁一樣，被地震嚇得夾著尾巴逃跑。