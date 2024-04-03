快訊

地震後快檢查家中電器！台電授3步驟 避免二度危險

不斷更新／全台搖晃！花蓮7.2大地震 餘震不斷已有60起

強震時正在游泳！五星飯店造大浪 頂樓游泳池像瀑布傾瀉而下

U18東岸聯盟／王天穎3安上壘率百分百 助東體紅搶勝

中央社／ 台東3日電
U18東岸聯盟棒球賽地主東體紅隊3日與美和中學交手，東體紅隊王天穎單場3安上壘率百分百，率隊以11比4搶勝。中央社
U18東岸聯盟棒球賽地主東體紅隊3日與美和中學交手，東體紅隊王天穎單場3安上壘率百分百，率隊以11比4搶勝。中央社

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

U18東岸聯盟棒球賽地主東體紅隊今天與美和中學交手，東體紅隊王天穎單場3安上壘率百分百，率隊以11比4搶勝；王天穎有衝勁具開路先鋒特質，加強重量訓練也逐漸長出長打。

U18東岸聯盟棒球錦標賽台東體中紅隊今天比賽投打發揮，先發投手林家偉投2局、高士凱接手後援投3局，各失2分，林家偉為勝投。

東體紅隊開路先鋒王天穎首局首打席敲出三壘打、跑回團隊第一分，2局獲得觸身球保送上壘，再靠著隊友攻勢串聯跑回分數，3局得點圈有人時適時安打添分，4局敲出個人單場第3安、表現亮眼。

王天穎今天4打席上壘率百分百，單場3安貢獻2分打點，跑回3得分，教練高鵬翔表示，王天穎具有合適的開路先鋒特質、扮演助攻角色，個性有衝勁，高中磨練又更成熟，本來就是擊球很好的球員，現在選球也變好、上壘率提升。

王天穎表示，其實還在調整手感，今天雖然敲出3支安打，但擊球點的位置沒有很好，只是剛好球穿出去，自評高中階段力量有進步，打擊觀念也進步很多，多做重訓讓身體變厚實，希望長打可以更多。

王天穎去年到美國參加貝比魯斯青棒賽也開轟，他表示，當時是拿鋁棒，每個打席都在嘗試，剛好咬中才打出全壘打。

王天穎內野二壘、游擊、三壘位置都可以，他自評游擊守備最有自信，因為最熟悉。但高鵬翔認為王天穎很適合守三壘，對強勁球的應變能力很好。

棒球

延伸閱讀

U18東岸聯盟／投捕二刀不累 張彥澤接替蹲捕穩住戰局

U18東岸聯盟／陳彥丞修正心態 敲關鍵安率麥寮搶勝

棒球／名教練鄭英俊猝逝 高苑球員化悲傷為力量搶勝！

U18東岸聯盟／張乙安好投 以林盛恩為樣板二刀流發展

相關新聞

中職／大巨蛋遇大地震無大礙 晚場賽事傾向正常舉行

花蓮近海今天上午發生規模7.2地震，是自921大地震之後最大的地震規模，棒球迷關心新啟用的台北大巨蛋狀況，目前主結構體沒...

中職／921大地震嚇跑6洋將 0403地震勾「飛鳥」怪象回憶

台灣近海今天上午發生規模7.2地震，不少球員從睡夢中震醒，今晚3場中職賽事預計正常舉行，中職前一次因地震停賽已是1999...

中職／比賽遇地震怎麼辦？聯盟：疏散計畫都有安排

花蓮近海今天上午發生規模7.2地震，之後餘震不斷，中華職棒今天3場比賽將照常舉行，但比賽中若遇到地震，聯盟秘書長楊清瓏表...

U18東岸聯盟／林浩震雙安2打點 教頭讚打擊守備不輸杜禹鋒

U18東岸聯盟棒球賽地主東體紅隊內野手林浩震先前因傷休息一段時間，今天對美和中學比賽2安2打點直呼開心；林浩震打擊、守備...

U18東岸聯盟／王天穎3安上壘率百分百 助東體紅搶勝

U18東岸聯盟棒球賽地主東體紅隊今天與美和中學交手，東體紅隊王天穎單場3安上壘率百分百，率隊以11比4搶勝；王天穎有衝勁...

日職／宋家豪連2戰中繼成功 達成日職生涯300場出賽

旅日樂天金鷲隊投手宋家豪今天中繼登板，用10球抓3個出局數、1局無失分，最快球速148公里，樂天以4比2擊敗火腿隊，宋家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。