U18東岸聯盟／王天穎3安上壘率百分百 助東體紅搶勝

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U18東岸聯盟棒球賽地主東體紅隊今天與美和中學交手，東體紅隊王天穎單場3安上壘率百分百，率隊以11比4搶勝；王天穎有衝勁具開路先鋒特質，加強重量訓練也逐漸長出長打。

U18東岸聯盟棒球錦標賽台東體中紅隊今天比賽投打發揮，先發投手林家偉投2局、高士凱接手後援投3局，各失2分，林家偉為勝投。

東體紅隊開路先鋒王天穎首局首打席敲出三壘打、跑回團隊第一分，2局獲得觸身球保送上壘，再靠著隊友攻勢串聯跑回分數，3局得點圈有人時適時安打添分，4局敲出個人單場第3安、表現亮眼。

王天穎今天4打席上壘率百分百，單場3安貢獻2分打點，跑回3得分，教練高鵬翔表示，王天穎具有合適的開路先鋒特質、扮演助攻角色，個性有衝勁，高中磨練又更成熟，本來就是擊球很好的球員，現在選球也變好、上壘率提升。

王天穎表示，其實還在調整手感，今天雖然敲出3支安打，但擊球點的位置沒有很好，只是剛好球穿出去，自評高中階段力量有進步，打擊觀念也進步很多，多做重訓讓身體變厚實，希望長打可以更多。

王天穎去年到美國參加貝比魯斯青棒賽也開轟，他表示，當時是拿鋁棒，每個打席都在嘗試，剛好咬中才打出全壘打。

王天穎內野二壘、游擊、三壘位置都可以，他自評游擊守備最有自信，因為最熟悉。但高鵬翔認為王天穎很適合守三壘，對強勁球的應變能力很好。