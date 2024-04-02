日職／宋家豪連2戰中繼成功 達成日職生涯300場出賽

旅日樂天金鷲隊投手宋家豪今天中繼登板，用10球抓3個出局數、1局無失分，最快球速148公里，樂天以4比2擊敗火腿隊，宋家豪達成日職生涯300場出賽，連2戰拿下中繼成功。

日本職棒例行賽樂天金鷲隊與北海道日本火腿鬥士隊交手，兩隊前4局都沒有拿下分數，樂天5局上阿部壽樹安打，2人出局後村林一輝敲出突破僵局2分砲取得2比0領先，7局上在靠著阿部壽樹、辰己涼介接連安打多添保險分。

火腿隊6局、7局下各拿1分，7局打完樂天3比2領先，8局下樂天換上台灣投手宋家豪接手中繼，被首名打者水野達稀敲出二壘打，但接著連抓3個出局數、沒有失分。

今天是宋家豪日職生涯第300場出賽，總計用10球投1局，被敲出1支安打，投出1次三振，連2場出賽拿下中繼成功。

樂天隊9局上靠著石原彪陽春砲多添1分、順利搶勝。樂天先發洋投龐賽（Cody Ponce）投5局僅被敲出3支安打，投出6次三振、無失分，拿下勝投。