U18東岸聯盟／張乙安好投 以林盛恩為樣板二刀流發展

U18東岸聯盟棒球賽新北市聯隊今天與屏東高中交手，派出高一投手張乙安先發，投4局飆出7次三振、無失分，率隊以8比1搶勝。張乙安是投打二刀好手，總教練鄭志強期待他以學長林盛恩為樣板發展。

2024年U18東岸聯盟棒球錦標賽在台東舉行，新北市聯隊今天派出高一投手張乙安先發，張乙安開賽連抓8個出局數，直到3局2人出局後被敲出安打，但接著投出三振、化解危機，總計用52球投4局被敲出2支安打，投出7次三振、無失分。

新北市聯隊開賽就有攻勢，1局下靠著保送、失誤、滾地球先攻下2分，3局下再靠著觸身球保送、盜壘、林鉑濬、許子謙都有安打攻下2分，5局下靠著保送、方紹齊二壘打、失誤、曾偉喆、許子謙接連二壘打單局攻下4分，5局提前拿下比賽勝利。

新北市聯隊總教練鄭志強表示，張乙安是球隊極力培養要銜接之後戰力的球員，無論投球、打擊、守備時，都很清楚知道該做什麼事，才1年級而已能力就很出色。

鄭志強提到，國中打鋁棒、升上高中打木棒也難不倒張乙安，打擊銜接適應上沒有受到影響，屬於安打型球員，但身形太過瘦弱，要再吃胖一點。

張乙安投球也展現不錯能力，目前友誼賽測過最快球速141公里，控球準度好，希望速度可以再往上拉，鄭志強期待他成為下一個林盛恩（穀保家商畢業旅外好手）。

張乙安擔任野手時守備位置是二壘，對於打擊和守備自信都比投手好，他笑說，可能因為最近才比較常登板，球速還沒有練起來所以比較沒有信心。他自評今天投球表現還可以，做得好的地方是準度，但有些球會用放的需要改進。