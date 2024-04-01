亞洲盃5人制棒球賽林柏佑領軍 力拚世界盃資格

2024年亞洲盃5人制棒球錦標賽將於4月13日在韓國開打，中華民國棒球協會今天公布台灣代表隊名單，由總教練林柏佑領軍，力拚亞洲盃2連霸、爭取參加世界盃資格。

備戰2024年亞洲盃5人制棒球錦標賽，培訓隊上週展開集訓，今天棒協公布台灣代表隊名單，總教練林柏佑、教練為楊憶珊，8名正選球員分別為林渝喬、李承勳、邱釔菱、邱郡、施季定華、藍佑賢、凃昱豪和鍾宜芸。

其中施季定華、邱郡和凃昱豪都是上屆亞洲盃班底，施季定華在5人制棒球賽展現天賦，當時還被日本人誇是「5人制棒球天才」，此次再度入選代表隊，繼續幫助台灣力拚佳績。

台灣上屆亞洲盃5人制棒球賽冠軍戰擊敗日本、寫下歷史，今年亞洲盃將於4月13日至16日在韓國舉行，台灣代表隊要力拚2連霸，亞洲盃前3名球隊將取得晉級10月7日至12日在香港舉行的世界盃資格。