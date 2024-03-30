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中職／蘇建文33年裁判生涯落幕 最後判決險落淚：很久沒享受棒球

中央社／ 台北30日電
中華職棒開幕戰今天在台北大巨蛋登場，也是資深裁判蘇建文的最終戰，在大巨蛋為他超過30年的裁判生涯劃下句點。圖／中職提供
中華職棒開幕戰今天在台北大巨蛋登場，也是資深裁判蘇建文的最終戰，在大巨蛋為他超過30年的裁判生涯劃下句點。圖／中職提供

中職今天在台北大巨蛋舉行開幕戰，同時也是資深裁判蘇建文最後一場執法，他賽後表示，很久沒有「享受棒球」的感覺，第9局做最後一個判決時，眼淚差點奪眶而出，相當感動。

味全龍隊今天與樂天桃猿隊交手的賽事，蘇建文擔任三壘審，隨著比賽結束，也為他33年的裁判生涯畫下完美句點，生涯累積3381場執法。蘇建文是在1992年初亮相，當時他為味全龍隊的比賽執法，如今最後一場也是在味全龍隊的賽事。

被問到為何會選擇在今天退休，蘇建文賽後表示，「其實我2、3年前就有跟聯盟提過想要退下來，今年剛好60歲，想說也是一個傳承，今年就提出來，很榮幸被聯盟安排在大巨蛋、有這麼好的場地來做引退賽。」

不過蘇建文強調，如今只是退下來，並沒有離開這個圈子，之後會在二軍做傳承與教育的工作，讓二軍裁判能夠快速成長，跟一軍的程度不要差太遠，「現在需要二軍裁判趕快上來。」

在今天比賽開始前，蘇建文特別與同場裁判合照留念，他說：「我也抱抱他們，說未來要交給你們了，希望他們承接起裁判的工作，也相信每一個人都可以變得很好。」

蘇建文笑說，其實今天第1局開始就知道很多攝影在拍他，「我就告訴自己平常心，最後一場比賽當成一種享受，每一顆球、每一個Play都很專注地去享受。」蘇建文指出，平常在場上執法要「享受棒球」是不可能的事情，不過因為今天是最後一場，「今天是真的有這個感覺。」

談到今天比賽最特別的部分，蘇建文提到，是9局上桃猿隊邱丹擊出左外野飛球遭接殺，當時他舉起右手判OUT，這是他執法生涯最後一個判決，「真的有點想要掉眼淚的感覺，知道這是我最後一個喊出局的手勢，當下很感動。」

雖然非棒球科班出身、卻在職棒場上執法了超過30年，蘇建文也想鼓勵後輩，「只要能夠透過聯盟訓練養成，也可以把裁判的工作做好，因為我知道現在很多年輕人想要學裁判，需要有更多有興趣、有熱忱的人進來這個領域。」

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