中職／蔣少宏送回大巨蛋首打點歷史留名 直呼很幸運

中職今天在台北大巨蛋舉行的開幕戰，產生許多歷史第一次，包括味全龍隊蔣少宏在第2局打回史上首分，他表示，今天早上緊張到自己醒來，很幸運可以打出首打點，心情很特別。

中職例行賽在大巨蛋的首安，是由樂天桃猿隊的梁家榮在1局上所敲出，到了2局下龍隊三壘有人時，蔣少宏敲出安打帶有1分打點，也在歷史上留名。

賽後蔣少宏表示，當下是設定打高的球，「沒想那麼多，原本是想要打出高飛犧牲打，球剛好投到我的棒子，很幸運打出首分打點。」龍隊今天以3比2獲勝，蔣少宏也說：「是很好的開始，不過後面還有119場比賽，不能因為這場勝利自滿，繼續努力拿下每場比賽。」

談到今天要在大巨蛋打開幕戰賽前的心情，蔣少宏直呼，「超緊張的好不好！今天本來要9點起床，但8點半就自己醒了。」蔣少宏指出，會緊張是因為在大巨蛋比賽，不確定因素比熟悉的天母棒球場多，因此難免會緊張。

今天擔任先發捕手的蔣少宏接了大巨蛋史上首球、送回首分、順利奪下首勝，他說：「心情滿特別的，畢竟我也沒有參與到以前沒有巨蛋的時代，剛好去年亞冠賽有去日本東京巨蛋，很幸運現在台灣也有巨蛋了。」