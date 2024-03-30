中職／冷靜奪大巨蛋首救援 陳冠偉心中演練好對決劇本

台北大巨蛋今晚誕生許多中職史上第一次，第一次的救援成功，進入味全龍隊終結者陳冠偉的口袋裡，在危機場面提早上班，守住1分差勝利，像是不緊張般的表現，陳冠偉笑笑回應：「其實，我在場下也是會緊張啦！」

龍隊此役由徐若熙先發5局無失分，後續推出銳歐、陳禹勳都有動盪，陳冠偉第8局在兩出局、一二壘有人時提前上班，在1分差的場面對決朱育賢，讓他擊出右外野飛球出局，9局又是乾淨利落的三上三下關門成功，包括賞給林承飛、林泓育三振，龍隊最終以3：2擊敗樂天桃猿隊。

陳冠偉此役1.1局共面對4打席，以11球收工，最快球速144公里。

陳冠偉表示，賽前就有收到通知，今天比賽後段會上場，心中沒有預設有機會拿下大巨蛋的第一個救援成功，「只是很想上去丟，不管結果怎樣，很想上去嘗試在大巨蛋投球的感覺。」

在危機場面把關1分差，陳冠偉心中已經演練劇本，「其實我在下面有先想好要怎麼丟，比分很接近，不能再讓打者上壘，打者是朱育賢，會先想好之前對他的結果，把位置丟好、讓他打不好。」被虧這麼多人的場合卻感覺不到他的緊張，陳冠偉笑說自己在場下也很緊張，「只是上去就是對決打者，想辦法贏球，不要讓打者碰到球。」