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中職／點出徐若熙的好 葉君璋最滿意他總在壓力中控制場面

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
中華職棒35年開幕戰今天在台北大巨蛋開打，味全龍隊先發投手徐若熙。記者余承翰／攝影
中華職棒35年開幕戰今天在台北大巨蛋開打，味全龍隊先發投手徐若熙。記者余承翰／攝影

味全龍隊今天在台北大巨蛋為新球季打下開門紅，在徐若熙5局無失分好投帶領下，以3：2力克樂天桃猿隊，總教練葉君璋點評此役，認為徐若熙的好，就是在有壓力的情況下依然可以控制場面，大讚：「我覺得他很棒！」

徐若熙去年亞錦賽已經在大巨蛋登板兩場，今天再把中職史上在大巨蛋的第一場例行賽先發也納入自己的履歷中，最終先發5局共用73球，被敲2安打、2次保送，賞出5K，讓猿隊無法在他手中攻破城池，最終也收下勝投。

葉君璋指出，球季的第一場比賽並不是那麼容易可以掌握，又是在大巨蛋這麼多人的場面，相信他一定有壓力，但徐若熙還是可以控制下來，也可以把球數壓下來。

葉總表示，有些選手在壓力狀況下會無法展現應有能力，「徐若熙的好，就是他可以在有壓力的情況下控制住場面，這是相當不容易。」

徐若熙首局就面臨失分危機，梁家榮二壘打、廖健富一壘打串聯，但中外野手郭天信的長傳阻殺幫他擋下這一分。談到這記美技，葉總先是笑稱是在大巨蛋的第一次助殺成功，也認為確實對戰局很關鍵，「如果第一局先掉那一分，他（徐若熙）壓力會更大一點。」

奪下大巨蛋第一勝，葉總也說感動，「大家期待這麼久，能在這裡拿下第一勝，在歷史上就是很重要的里程碑。」

中職 味全龍 徐若熙 樂天桃猿 葉君璋 郭天信

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