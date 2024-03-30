中職／28618人進場！大巨蛋開幕戰 空降聯盟史上最高票房

台北大巨蛋的出現，成為中華職棒今年票房最強催化劑，今天在開幕戰開出28618人票房數字，刷新中職史上最高單場票房數字。

中職史上過去共出現4次超過2萬人進場的比賽，其中兩次是在總冠軍賽，另外兩次分別是彭政閔引退賽20223人、陳金鋒引退賽20052人。今年史上最大場域、交通最方便的台北大巨蛋加入戰局，破2萬人的場面有機會頻繁出現。

開幕戰今天由味全龍隊作東，迎戰樂天桃猿隊，也是大巨蛋的史上第一戰，最終票房成績為28618人，確定改寫紀錄，空降中職史上第一。

不限中職的單場最高票房，則是今年讀賣巨人軍來台迎戰中信兄弟隊，台北大巨蛋湧入37890人。

中職史上破2萬人場次