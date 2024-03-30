快訊

蔡總統真的來了！苗可麗「大港開唱」當眾飆罵 台下全暴動

28618人進場！大巨蛋開幕戰 空降中職史上最高票房

荷蘭咖啡廳驚傳多人遭脅持！犯嫌威脅引爆自己 警方緊急疏散約150戶

中職／等待29年 資深球迷賽前獲頒大巨蛋貴賓證

中央社／ 台北30日電
中華職棒35年開幕戰今天在台北大巨蛋開打。聯合報記者余承翰／攝影
中華職棒35年開幕戰今天在台北大巨蛋開打。聯合報記者余承翰／攝影

中華職棒35年今天在台北大巨蛋開打，賽前儀式由中職會長蔡其昌頒發29年前摸彩的巨蛋第1年貴賓證，共有14名球迷成功兌換，蔡其昌也準備了紀念禮盒給等待29年的資深球迷。

中職在1995年曾舉辦「巨蛋尋巢」摸彩活動，獎項為「巨蛋第一年貴賓證」，聯盟日前開放球迷兌換中職35年大巨蛋賽事貴賓證，今天也特別邀請已來換證的14名球迷來到開幕戰現場進行感謝儀式。

隨著台北大巨蛋落成、中職今年首度在大巨蛋舉辦賽事，許多資深球迷拿出當年的貴賓證詢問是否算數，中職會長蔡其昌回應球迷「當然算數」。為感謝資深球迷29年的等待，今天開幕戰賽前舉行感謝儀式，蔡其昌除了頒發大巨蛋貴賓證，也特別準備紀念禮盒送給來到現場的14名球迷。

紀念禮盒內容包含今年中職開幕戰比賽用球、台北大巨蛋首場例行賽事觀戰紀念證書、本季CPBL TV一年期序號、今年開幕戰賽事帽、台北大巨蛋紀念紅土、今年開幕戰賽事T恤、職業棒球雜誌505期等品項。

中職表示，巨蛋尋巢貴賓證目前仍開放球迷至聯盟兌換，只要帶著當年的活動中獎正本，到聯盟核對身分證確認名字後，即可兌換中職35年大巨蛋賽事貴賓證，證件採實名制，僅供本人使用不得轉讓，入場前會由工作人員核對證件即可進入球場。

中職 中華職棒 棒球

延伸閱讀

台中清水區這里死亡車禍頻傳 立委爭取替代道路今啟用

中職／「為一粒來的請舉手」 蔡其昌開季宣傳再虧王柏融敲安

大甲華龍國小人行道破碎 蔡其昌、施志昌爭取千萬預算下周動工

民進黨台中市黨部主委5月改選 3落選立委無意願

相關新聞

中職／28618人進場！大巨蛋第一戰 空降聯盟史上最高票房

台北大巨蛋的出現，成為中華職棒今年票房最強催化劑，今天在開幕戰開出28618人票房數字，刷新中職史上最高單場票房數字。

中職／徐若熙跨過生涯百局 大巨蛋4項第一次主人出現

中華職棒迎接「大巨蛋元年」，今天由味全龍、樂天桃猿隊在開幕戰過招揭開序幕，打完5局，4項大巨蛋史上第一次的紀錄出現主人。

中職／龍隊前次開幕戰馬兒雨中跑 巨蛋時代揮別和雨的不了情

味全龍隊、聯盟開幕戰和雨的不了情，直到轉世重生後仍然隱隱延續，但今年台北大巨蛋納入賽程版圖，「蛋殼」內看職棒從今年開始成...

中職／「捕手砲」仍是目標 吉力吉撈報名葉總補習班

不只想當「DH砲」，吉力吉撈．鞏冠在30歲之齡也想持續挑戰當「捕手砲」，主動向總教練葉君璋報名補習班，他坦言如果可以，希...

中職／老台北球場最終戰有他 蘇建文在大巨蛋的起點轉身幕後

執法過台北市立棒球場的最後一戰，如今讓台北大巨蛋的第一戰成為句點，中華職棒聯盟資深裁判蘇建文今天過後將轉身幕後，賽前中職...

中職／猿隊尋找5號洋投先雙管齊下 第9局誰扛有人選

樂天桃猿隊在官辦熱身賽後防大爆炸，直到10場比賽打完還沒找到解答，今天球季就要正式開打，總教練古久保健二期許選手帶著元氣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。