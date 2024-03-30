中職／等待29年 資深球迷賽前獲頒大巨蛋貴賓證

中華職棒35年今天在台北大巨蛋開打，賽前儀式由中職會長蔡其昌頒發29年前摸彩的巨蛋第1年貴賓證，共有14名球迷成功兌換，蔡其昌也準備了紀念禮盒給等待29年的資深球迷。

中職在1995年曾舉辦「巨蛋尋巢」摸彩活動，獎項為「巨蛋第一年貴賓證」，聯盟日前開放球迷兌換中職35年大巨蛋賽事貴賓證，今天也特別邀請已來換證的14名球迷來到開幕戰現場進行感謝儀式。

隨著台北大巨蛋落成、中職今年首度在大巨蛋舉辦賽事，許多資深球迷拿出當年的貴賓證詢問是否算數，中職會長蔡其昌回應球迷「當然算數」。為感謝資深球迷29年的等待，今天開幕戰賽前舉行感謝儀式，蔡其昌除了頒發大巨蛋貴賓證，也特別準備紀念禮盒送給來到現場的14名球迷。

紀念禮盒內容包含今年中職開幕戰比賽用球、台北大巨蛋首場例行賽事觀戰紀念證書、本季CPBL TV一年期序號、今年開幕戰賽事帽、台北大巨蛋紀念紅土、今年開幕戰賽事T恤、職業棒球雜誌505期等品項。

中職表示，巨蛋尋巢貴賓證目前仍開放球迷至聯盟兌換，只要帶著當年的活動中獎正本，到聯盟核對身分證確認名字後，即可兌換中職35年大巨蛋賽事貴賓證，證件採實名制，僅供本人使用不得轉讓，入場前會由工作人員核對證件即可進入球場。