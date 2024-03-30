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中職／老台北球場最終戰有他 蘇建文在大巨蛋的起點轉身幕後

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中華職棒聯盟資深裁判蘇建文今天過後將轉身幕後，賽前中職會長蔡其昌獻上擁抱。圖／中華職棒提供
中華職棒聯盟資深裁判蘇建文今天過後將轉身幕後，賽前中職會長蔡其昌獻上擁抱。圖／中華職棒提供

執法過台北市立棒球場的最後一戰，如今讓台北大巨蛋的第一戰成為句點，中華職棒聯盟資深裁判蘇建文今天過後將轉身幕後，賽前中職會長蔡其昌獻上擁抱，也表示聯盟將為蘇建文裁判舉辦引退儀式，以感謝蘇建文裁判對中華職棒的長期付出。

台北市立棒球場史上最後一場例行賽為2000年10月1日，當時蘇建文擔任一壘審；如今台北大巨蛋迎接史上第一場例行賽，蘇建文擔任三壘審，這是他生涯第3381場執法賽事，其中914場站主審，兩項數字都是聯盟紀錄。

中華職棒聯盟資深裁判蘇建文今天過後將轉身幕後，賽前中職會長蔡其昌獻上擁抱。圖／中華職棒提供
中華職棒聯盟資深裁判蘇建文今天過後將轉身幕後，賽前中職會長蔡其昌獻上擁抱。圖／中華職棒提供

蘇建文在1991年8月1日正式向聯盟報到，隔年正式進行執法工作，1992年3月19日職棒三年開幕戰，在台北市立棒球場味全龍交手統一獅隊的賽事，蘇建文擔任右線審，是他的生涯第一場執法，今年執法生涯邁入第33年，過去經歷過各式大小賽事，也曾為世界棒球經典賽執法，擁有豐富的棒球賽事執法經驗。

中華職棒祕書長楊清瓏表示，今天是蘇建文裁判最後一場執法的賽事，接下來仍會繼續在聯盟服務，轉任聯盟副技術長一職，培養更多裁判新血投入職棒，協助二軍新生代裁判養成。為感謝蘇建文在擔任裁判期間的奉獻，聯盟也將會為他舉辦引退儀式，近期會宣布相關資訊。

蘇建文並非棒球科班出身，長達33年的執法生涯，心中是滿滿的感謝，雖然去年就有意退下，不過聯盟希望他在今年的開幕戰進行最後的執法，藉此畫下完美的句點，但是他希望自己是擔任壘審，象徵傳承經驗給後輩們。

中華職棒 棒球 統一獅

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