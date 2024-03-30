棒球／報德學園誓奪春季甲子園第3冠 健大高崎首闖決賽

日本高崎健康福祉大學高崎高校今天跟報德學園高校分別擊敗強敵，將於明天爭奪今年春季甲子園冠軍。前者創隊史首闖甲子園決賽紀錄，後者則誓言奪下隊史第3座春季甲子園冠軍。

第96屆日本高中棒球選拔賽（春季甲子園）3月18日在兵庫縣西宮市的阪神甲子園球場開幕，今天四強賽結束後兩支爭冠球隊出爐，分別是群馬縣高崎健康福祉大學高崎高校（簡稱健大高崎）以及兵庫縣報德學園高校（簡稱報德學園）。

中日體育、Sponichi Annex及體育報知等日媒報導，今天四強首場賽事由石川縣星稜高校（簡稱星稜）迎戰健大高崎。後攻的星稜在2局下兩人出局跑者攻占三壘的情況下，靠著8棒打者中島幹大一支適時內野安打助隊友回本壘取得1比0領先。

星稜接著於3局下再攻得1分以2比0領先，但健大高崎4局上反攻，6棒打者加藤大成擊出一支深遠二壘安打把壘上兩名跑者送回本壘得分，以2比2追平星稜。

雖然星稜在4局下又以3比2反超，但健大高崎7局上一口氣攻下3分，以5比3逆轉賽事領先星稜。

星稜7局下追回1分以4比5落後，又因為雙方在8局及9局都未再得分，健大高崎終場就靠著1分之差以5比4擊敗星稜，創隊史首闖甲子園（不分春季及夏季）冠軍戰紀錄，也是來自群馬縣的學校繼1936年及1955年後，時隔多年第3度爭奪春季甲子園冠軍。

四強戰另一場賽事由報德學園出戰千葉縣中央學院高校（簡稱中央學院），報德學園終場以4比2贏球後，連續兩年都闖進春季甲子園冠軍戰，誓言奪下繼2002年後時隔22年的隊史第3座春季甲子園冠軍。

報德學園隊長間木步，今天主投8.2局被敲8支安打丟2分，還送出6次三振，表現相當優異；後援投手今朝丸裕喜於9局上兩人出局跑者攻占二、三壘的時候登板，順利解決最後一名打者助報德學園奪勝。

後攻的報德學園今天在1局下先攻得1分，儘管中央學院於4局上追平，但報德學園立即在4局下追加2分，並於5局下又添1分，取得4比1領先。

中央學院打線遭間木步壓制，直到8局上靠著3棒打者水嶋悠一支適時安打助二壘上的隊友跑回1分，但仍以2比4落後。

中央學院9局上最後反攻機會，先靠5棒打者颯佐心汰安打攻占一壘，之後8棒打者藏並龍之介的二壘安打讓中央學院分占二、三壘，眼看離追平比數只差一支安打，但報德學園此時換上救援投手解決掉9棒打者，中央學院就差臨門一腳飲恨敗北。

另外，本屆賽會開始使用擊球後飛行距離不如以往的新標準球棒，雖說讓打者處於較往年更為不利的狀況，但完全沒有影響到報德學園強棒齋藤佑征，他連續3場比賽都有貢獻打點，今天4打數敲2安，本屆賽會至今累計16打數9安，打擊率高達5成63。