中職／開幕戰變最終戰 蘇建文在大巨蛋告別裁判生涯

中華職棒開幕戰今天在台北大巨蛋登場，也是資深裁判蘇建文的最終戰，在大巨蛋為他超過30年的裁判生涯劃下句點，接下來將轉任賽務部副技術長，協助二軍裁判的養成。

中職開幕戰今天在台北大巨蛋舉行，由味全龍隊與樂天桃猿隊交手，蘇建文擔任三壘審為生涯執法最終戰。

中職祕書長楊清瓏今天賽前接受訪問時表示，在球季開始前就跟蘇建文討論，讓蘇建文在大巨蛋開幕戰引退，之後轉任賽務部副技術長，「希望藉由他的經歷協助我們的二軍裁判，幫助二軍裁判養成。」雖然今天是蘇建文的執法最終戰，不過楊清瓏指出，會再擇日幫蘇建文舉行引退儀式。

蘇建文當初是在老婆的鼓勵下，投履歷應徵中職裁判，打破徵才訊息上「曾是棒球國手尤佳」的條件，從1991年開始裁判生涯，1992年3月19日以右線審生涯初登場。截至去年球季結束為止，蘇建文生涯在一軍累積3380場執法、其中有914場擔任主審，加上今天開幕戰就是生涯累積3381場。