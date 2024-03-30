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中職／黃子鵬扛主場開幕戰對雄鷹 形容王柏融像浩克

中央社／ 台北30日電
中華職棒樂天桃猿隊31日主場開幕戰在新莊，預計派出本土投手黃子鵬先發對戰台鋼雄鷹隊，黃子鵬30日受訪表示，只要是出賽的每一場比賽都會盡全力去拚。 中央社
中華職棒樂天桃猿隊31日主場開幕戰在新莊，預計派出本土投手黃子鵬先發對戰台鋼雄鷹隊，黃子鵬30日受訪表示，只要是出賽的每一場比賽都會盡全力去拚。 中央社

樂天桃猿隊明天主場開幕戰由本土投手黃子鵬先發，將對上中職新軍台鋼雄鷹，黃子鵬有望對上前隊友兼學長王柏融，黃子鵬形容王柏融像「浩克」，笑著要王柏融對學弟好一點。

中職樂天桃猿隊明天主場開幕戰將在新莊棒球場舉行，對手為台鋼雄鷹隊，也將是雄鷹隊隊史首場中職例行賽；兩隊都派出本土投手先發，桃猿隊為黃子鵬、雄鷹隊為伍祐城。

黃子鵬表示，只要是出賽的每一場比賽都會盡全力，也提到雄鷹隊從去年二軍、亞洲冬季棒球聯盟比賽，都可以感受到他們展現衝勁，是很年輕的球隊，補強也很完善，對戰到會把練習所練的都好好發揮出來，也提到可以進到職業的球員實力落差不會太懸殊，球是圓的、比賽打了才知道。

雄鷹隊陣中有黃子鵬文化大學時期的學長王柏融，王柏融先前也曾效力桃猿隊，黃子鵬表示，上一次與王柏融投打對決可能是大學時期的隊內賽了，王柏融從學生時期打擊就很好。

黃子鵬形容王柏融「感覺很像綠巨人浩克」，比賽還沒開打王柏融先笑著說：「希望學長對學弟好一點，我平時也都對他畢恭畢敬」，也說明天對決前會先跟王柏融敬禮，也提到王柏融很有個人魅力、很吸引人，都是讓人嚮往的成就。

樂天桃園棒球場因為整修趕不及主場開幕戰，明天將在新莊棒球場打主場開幕戰，黃子鵬表示，球員不要受傷最重要，為了趕開打日期沒有完善就使用，球員受傷了反而得不償失。

樂天桃猿 王柏融 黃子鵬

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