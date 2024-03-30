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中職／林智勝同批替代役選秀剩1人 盼笑著退休留好印象

中央社／ 台北30日電
味全龍老將林智勝（左）開季調整慢先隨隊一軍，也坦言未來當教練是規劃。 記者余承翰／攝影
味全龍老將林智勝（左）開季調整慢先隨隊一軍，也坦言未來當教練是規劃。 記者余承翰／攝影

味全龍老將林智勝開季調整慢先隨隊一軍，也坦言未來當教練是規劃；講到周思齊退休後，同批首屆62名替代役選秀球員剩1人，直言當球員心態最重要，希望能笑著退休留下好印象。

42歲老將林智勝今年開季調整狀況比較慢，沒有被放入開季28人名單，但總教練葉君璋表示，林智勝之後也有可能往教練的方向走，所以會讓林智勝隨隊一軍。

中職35年開幕戰今天在台北大巨蛋舉行，被問起沒能參與中職大巨蛋首戰會不會有遺憾，林智勝說，官辦熱身賽第一戰在大巨蛋最震撼，經過熱身賽、這幾天的練球、一直到今天例行賽開打，「好像已經習慣了，確定有自己大巨蛋不是夢。」

林智勝自評備戰開季狀況比較慢，但以團隊為主，隨隊一軍也把握機會看教練怎麼指導球員，同時也會準備好自己，讓教練團需要時可以使用。

被問起這樣是否代表轉任教練是規劃，林智勝表示「絕對有在規劃中」，也希望到時可以做得更好，當教練要操心的東西跟球員很不一樣，如何讓球員可以吸收、完整發揮都需要很多心力。

統一獅隊野手高國慶退休，中信兄弟野手周思齊、獅隊投手潘威倫今年打完都要退休，但林智勝認為，「當選手跟年齡無關，主要是心態。」

林智勝也提到不曉得周思齊、潘威倫是用什麼心態下決定，自己目前沒有想過退休問題，但希望要退休時是開開心心的，在球迷心中留下好的印象，被問起是什麼印象，他笑說：「就是很皮的林智勝。」

中職 周思齊 林智勝

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