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中職／「捕手砲」仍是目標 吉力吉撈報名葉總補習班

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
味全龍隊吉力吉撈．鞏冠。記者余承翰／攝影
味全龍隊吉力吉撈．鞏冠。記者余承翰／攝影

不只想當「DH砲」，吉力吉撈鞏冠在30歲之齡也想持續挑戰當「捕手砲」，主動向總教練葉君璋報名補習班，他坦言如果可以，希望自己也能負擔到60場蹲捕任務，「當捕手也可以打好，又可以幫助球隊贏球，這會是我的最大目標。」

吉力吉撈．鞏冠在中職前3季出賽248場，擔任指定打擊時敲出34轟，打擊率0.292、上壘率0.361、長打率0.523，蹲捕的87場則是下修到0.250、0.308、0.443，敲出14轟。

昨天在台北大巨蛋的練兵日上，葉總在他身旁貼身指導多時，葉總透露：「他希望自己在蹲捕這塊可以成長多一點，我過去覺得他可以先把打擊顧好，但有心朝捕手方面多用心一點，我也可以幫忙。」

吉力吉撈．鞏冠透露，一直都有想要加強蹲捕技能的想法，自己在擋球、接球、引領投手部分還滿有信心，就是阻殺這塊讓他頭疼，「有點常被盜壘，很多時候就會在那個當下多想。」

他為此去找了葉總，「我說我想把丟球這塊做好，有沒有什麼方式。」至於葉總給了什麼錦囊妙計，他說：「不要先把結果想起來，想說要跑你就儘管跑。」多是心理層面的開導，他解釋，葉總有說，丟球這塊比較麻煩的是多丟可能手會沒辦法負荷，他也知道這不是那麼簡單可以改變，「他說得很簡單，要我不管safe或out都要很有信心去丟。」

陣中已有一位金手套捕手蔣少宏，吉力吉撈．鞏冠看這位隊友，直言：「我一進來就覺得他不錯，很有捕手的樣子。」但希望自己也能在需要時幫忙分攤蹲捕場次，「其實自己年紀也還沒有很大，身體還可以負擔這樣的嘗試。」

捕手個人獎項門檻為60場，吉力吉撈．鞏冠坦言希望自己也有這樣的能力，「我會希望有機會也可以蹲到60場，會想突破這一塊，我覺得我的身體狀況是可以的。」

中職 吉力吉撈 鞏冠

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