中職／猿隊尋找5號洋投先雙管齊下 第9局誰扛有人選

樂天桃猿隊在官辦熱身賽後防大爆炸，直到10場比賽打完還沒找到解答，今天球季就要正式開打，總教練古久保健二期許選手帶著元氣和勇氣應戰；副領隊沈鈺傑表示，5號洋投持續有在看，但對於方向是先發或後援，還須雙管齊下，先確認目前終結者方案，才能進行下一步。

猿隊在熱身賽第9、10局狂失27分，不管誰投第9局都動盪，球季正式開打後的牛棚戰力備受考驗，古久保健二日前受訪時也曾坦言，不排除找後援型洋投，或是從現有的洋投中轉調後援使用。

沈鈺傑表示，球隊持續有在看洋投，但不可能今天叫、明天來，還要再觀察，也要先看現有的投手規畫，不是單純看後援洋投，「若是把現有的先發洋投拿去後援，就要找先發洋投。」他也以豪勁舉例，當初找來是設定要先發，結果反而在後援投出一片天。

猿隊目前針對第9局仍朝向本土選手關門，沈鈺傑透露，總教練心中已有第9局的投手人選，是本土選手，但球團當然也會持續物色洋投。

猿隊今天將在開幕戰迎戰味全龍隊，也是台北大巨蛋史上第一場中職例行賽，預售票賣出約2.5萬張。古久保健二期許選手帶著元氣和勇氣應戰，能在這麼多球迷面前比賽，沒有比這更幸福的事。