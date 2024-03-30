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中職／龍隊唯一登錄洋投銳歐先放牛棚 鋼龍神經壓迫再等等

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
味全龍先發投手鋼龍。記者余承翰／攝影
味全龍先發投手鋼龍。記者余承翰／攝影

味全龍隊今天將在中職開幕戰迎戰樂天桃猿隊，由「龍之子」徐若熙擔任先發投手，開季名單目前只帶一名洋投銳歐，暫時定位牛棚；龍隊開季先用兩位先發洋投無鋼龍，神經壓迫問題還有待進一步檢查。

各隊昨天繳交28人開季名單，龍隊僅登錄1位洋投銳歐，其餘洋投等後續輪到先發輪值時再登錄。

總教練葉君璋表示，因為對銳歐還不是很了解，希望先從牛棚讓他適應中職。再看他狀態安排定位，預計前七場都是從牛棚出發。

龍隊明天預計推出王維中先發，伍鐸、艾璞樂下周加入輪值，鋼龍還要再等一下。葉君璋表示，鋼龍一開始是落枕，但後續表達有壓迫到神經的感覺，已有去檢查，今天會再請慈濟的醫生看一下，「其實他可以投，只是若有問題投了更嚴重就麻煩，才想說先確定他的狀況。」

中職 牛棚 鋼龍

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