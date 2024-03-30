中職／林益全月薪站上35.5萬 陳鏞基、蘇智傑再獲2年約

中華職棒35年今天正式開打，統一獅隊今天公布完成全隊談薪，老將林益全加薪10.5萬元，新球季月薪35.5萬，陳鏞基則是再簽一紙兩年合約，月薪65萬。

獅隊球團宣布選手薪資均全數談定，陳鏞基、蘇智傑及劉軒荅簽下複數年約，目前仍在執行複數年約的選手尚有陳韻文、陳傑憲、林岱安、胡金龍及宋文華。

年輕王牌古林睿煬獲得加薪10萬、月薪33萬，加薪43.48%； 陳重羽獲得球團月薪加薪8.5萬，月薪24萬，加薪54.84%，邱智呈獲得加薪11萬，月薪26萬，加薪73.3％，邱浩鈞獲得加薪7.5萬，月薪27.5萬，加薪37.5%，林益全去年以月薪25萬轉戰獅隊，獲得加薪10.5萬，加薪42%。

去年結束複數年約蘇智傑，再簽下2年複數年約，2024年月薪58萬，2025年月薪63萬，合約總額1452萬，另設激勵條件。

去年劉軒荅拿下亮眼成績，今年首度晉升為複數年約選手，簽訂2年複數約，2024年月薪 36萬，2025年40萬，合約總額為912萬。陳鏞基再簽2年複數年約，2024及2025年月薪65萬，合約薪資總額1560萬，另設激勵條件。