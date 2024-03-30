快訊

貴婦奈奈加拿大喊冤 「美味人妻」爆她跑路前圈錢「揪人儲值1人300萬」

入侵軌道！台鐵「鳴日號」疑撞擊廢鋼軌 東線列車7列次受延誤

別吃3支裝Magnum經典雪糕！英食品局示警恐有金屬碎片 「台灣也有賣」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／林益全月薪站上35.5萬 陳鏞基、蘇智傑再獲2年約

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
統一獅隊今天公布完成全隊談薪，老將林益全加薪10.5萬元，新球季月薪35.5萬。 聯合報系資料照
統一獅隊今天公布完成全隊談薪，老將林益全加薪10.5萬元，新球季月薪35.5萬。 聯合報系資料照

中華職棒35年今天正式開打，統一獅隊今天公布完成全隊談薪，老將林益全加薪10.5萬元，新球季月薪35.5萬，陳鏞基則是再簽一紙兩年合約，月薪65萬。

獅隊球團宣布選手薪資均全數談定，陳鏞基、蘇智傑及劉軒荅簽下複數年約，目前仍在執行複數年約的選手尚有陳韻文、陳傑憲、林岱安、胡金龍及宋文華。

年輕王牌古林睿煬獲得加薪10萬、月薪33萬，加薪43.48%； 陳重羽獲得球團月薪加薪8.5萬，月薪24萬，加薪54.84%，邱智呈獲得加薪11萬，月薪26萬，加薪73.3％，邱浩鈞獲得加薪7.5萬，月薪27.5萬，加薪37.5%，林益全去年以月薪25萬轉戰獅隊，獲得加薪10.5萬，加薪42%。

去年結束複數年約蘇智傑，再簽下2年複數年約，2024年月薪58萬，2025年月薪63萬，合約總額1452萬，另設激勵條件。

去年劉軒荅拿下亮眼成績，今年首度晉升為複數年約選手，簽訂2年複數約，2024年月薪 36萬，2025年40萬，合約總額為912萬。陳鏞基再簽2年複數年約，2024及2025年月薪65萬，合約薪資總額1560萬，另設激勵條件。

統一獅隊加薪選手列表。（不含複數年合約）圖／統一獅隊提供
統一獅隊加薪選手列表。（不含複數年合約）圖／統一獅隊提供

林益全 蘇智傑 陳鏞基

延伸閱讀

中職／兄弟公布談薪 鄭凱文遭扣10萬刷新FA降薪紀錄

中職／餅總點林佳緯補蘇智傑缺 勤練守備盼3外野都能勝任

中職／獅隊外野三帥又缺一 蘇智傑動刀清骨刺缺席開季

韓國瑜月薪被作文章 游淑慧轟可笑：有誰知道陳菊開過哪些會？

相關新聞

中職／開幕戰大巨蛋開打 徐若熙先發寫多項紀錄

味全龍、樂天桃猿今晚攜手為中職35年揭序幕，龍隊先發投手徐若熙可寫多項紀錄，包括將投出中職大巨蛋第1球、隊史最年輕開幕戰...

中職／林益全月薪站上35.5萬 陳鏞基、蘇智傑再獲2年約

中華職棒35年今天正式開打，統一獅隊今天公布完成全隊談薪，老將林益全加薪10.5萬元，新球季月薪35.5萬，陳鏞基則是再...

中職／徐若熙眾望所歸投開幕戰 若奪勝將是史上第二年輕

「蛋殼」裡看職棒，從今年開始成為現實。中華職棒35年今天在台北大巨蛋揭開序幕，味全龍隊無意外推出「龍之子」徐若熙扛開幕戰...

棒球／紅葉少棒隊「蛻變」 導入科技化訓練

經濟部委由工業技術研究院結合民間研發「棒球九宮格」、「打擊手訓練分析」2套棒球精準技訓練系統，過去僅在大聯盟等級才有，昨...

中職／統一獅傳奇洋將賀亮德抵台 大批球迷等候歡迎

中職統一獅隊台南主場開幕戰將在31日登場，邀請傳奇洋將賀亮德來台參與，這是他暌違26年重返台灣，雖然今天班機延誤，仍吸引...

中職／獅隊傳奇洋將賀亮德抵台被包圍 要給兒子看看老爸人氣

統一獅隊主場開幕戰將在3月31日台南棒球場開打，預計由古林睿煬先發，適逢35周年，球團也安排傳奇球星賀亮德、吳佳榮回娘家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。