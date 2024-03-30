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中職／開幕戰強投對決…徐若熙打頭陣 威能帝踢館

聯合報／ 記者陳宛晶／台北報導
味全龍隊投手徐若熙沒意外就會是開幕戰先發。 本報資料照片
味全龍隊投手徐若熙沒意外就會是開幕戰先發。 本報資料照片

「蛋殼」裡看職棒，從今年開始成為現實。中華職棒35年今天在台北大巨蛋揭開序幕，味全龍隊無意外推出「龍之子」徐若熙扛開幕戰，繼去年亞錦賽第一球後，再把中職第一球也納入屬於自己的紀錄，對手樂天桃猿隊則是推出洋投威能帝迎戰。

龍隊去年完成僅用3年奪冠的奇蹟，今年將以衛冕冠軍之姿迎接其他5隊挑戰，昨天在大巨蛋進行開季前的最後練兵，總教練葉君璋也針對開季28人名單費思量，3位新同學陳禹勳、郭嚴文鄭鎧文都納入，糾結過後割捨老將林智勝

葉總表示，雖然覺得應該要帶，但林智勝的調整進度確實較慢，考慮升降之間要花10天，不如先讓他調整好再上一軍。他也不諱言：「剛剛有和他討論這件事，希望還是把他帶在一軍隨隊，也是可以考慮一下教練。」

去年選秀第一指名游擊手劉俊緯，生涯還無二軍出賽紀錄，是否要從一軍開季也讓葉總燒腦，最終選擇相信他所繳出來的成績單，「他的表現值得讓我們帶進去，如果不是因為他是菜鳥，就不會有要不要帶的討論。」

樂天桃猿隊威能帝。圖／聯合報系資料照片
樂天桃猿隊威能帝。圖／聯合報系資料照片

徐若熙去年扮演龍隊奪冠的關鍵人物，出任開幕戰先發投手一直都是眾望所歸，今天將為龍隊打頭陣，這將是他生涯首度扛下開幕戰先發，若奪勝將是史上第二年輕開幕戰勝投，僅次於2012年兄弟象隊林煜清的23歲79天。猿隊也推出去年總冠軍賽表現最好的先發投手威能帝把關，隊史10度參與聯盟開幕戰（1次延賽），清一色都是洋投先發。

龍隊在大巨蛋作東，開幕戰門票已售出約2萬5千張，目標挑戰3萬人，啦啦隊應援區也擴增面積，重磅補強林襄、李多慧後的小龍女將以新面貌迎接球迷。

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