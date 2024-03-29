中職／還沒有職棒出賽紀錄 桃猿賴胤豪入選開季一軍

中職樂天桃猿年僅19歲的賴胤豪今年開季從一軍出發，他在一二軍都沒有出賽紀錄，是這次桃猿開季名單最大黑馬，他表示，隊上學長都非常照顧自己，尤其是定位差不多的陳鴻文。

2005年生的賴胤豪在去年季中選秀於第3輪被桃猿隊選中，他在去年一、二軍都沒有正式出賽紀錄，今年春訓到石垣島與日職羅德隊打交流賽時，更是人生第一次搭飛機出國，而今天聯盟公布各隊開季一軍名單就出現驚喜，成功擠進名單中。

去年季後桃猿隊中繼主力賴鴻誠、陳禹勳等人相繼離隊，桃猿本季中繼投手相當缺乏，也讓賴胤豪搶到機會。談到入選開季一軍，他今天表示，「球隊需要的話，而且自己能扛著的話就盡量幫助球隊。」

由於賴胤豪目前是桃猿隊投手群中年紀最小的，他表示，學長們都非常照顧他，尤其是定位差不多的學長陳鴻文，「鴻文學長知道我們位置差不多，會跟我分享從打球到現在、包括在美國時的經驗，還有面對打者的心態。」

對於這個得來不易的機會，賴胤豪希望自己能夠把握住，就像年初去石垣島時一樣，「就盡量表現自己，抱著不想輸給對手的心態。」教練也提醒賴胤豪不要去害怕打者，「教練說愈怕打者會愈得不到好效果，就讓他們打不好，不要保送。」

上一個完全沒有一、二軍出賽經驗，開季就直接從一軍出發的投手是富邦悍將的曾峻岳，如今他已經是悍將主力牛棚。賴胤豪表示，「對我來說他（曾峻岳）是目標，能超越就超越，給自己一點目標，教練有排上場的話就把握機會。」

桃猿開季名單投手共帶11人，分別為蘇俊璋、陳柏豪、陳鴻文、陳冠宇、葉家淇、邱駿威、威能帝（Pedro Fernandez）、賴胤豪、王志煊、黃子鵬、莊昕諺。