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中職／桃猿小將林耀煌杜禹鋒開季一軍 2人直呼驚訝

中央社／ 桃園29日電
中華職棒樂天桃猿隊20歲小將林耀煌。（樂天桃猿隊提供）
中華職棒樂天桃猿隊20歲小將林耀煌。（樂天桃猿隊提供）

中華職棒今天公布各隊一軍開季名單，其中樂天桃猿隊年輕小將林耀煌、杜禹鋒順利入選，2人過往皆還沒有一軍出賽紀錄，他們都一致直呼非常驚訝，進度比自己設想的還要快。

中職明天將在台北大巨蛋開打，樂天桃猿隊20歲外野手林耀煌在2022年透過選秀進職棒，還沒有一軍出賽紀錄，不過今年從春訓開始就備受重視，從石垣島交流賽、宮崎交流賽到官辦熱身賽都獲得很多機會，也順利出現在開季一軍名單。

對於入選開季一軍，林耀煌今天直呼，「滿驚訝的，因為沒有上來一軍過。」林耀煌指出，自己原本設定的上一軍目標時間點沒有這麼快，「去年到現在想說先把身體素質練強一點再上來，本來預期今年季中，沒有想到會這麼快。」

今年春訓一直跟著一軍，林耀煌也說收穫非常多，「不管是場上場下、比賽心態，看學長他們比賽，到日本也是看到很多其他國家選手，收穫滿多的。」不過他認為，自己對於場上的了解還要再進步，要加強的地方還很多。

19歲內野手杜禹鋒守位以二壘、游擊為主，他是去年選秀桃猿第6指名，得知入選開季一軍名單後，他今天笑說：「原本自己設定快的話2年升一軍，有點太快了，沒有想過怎麼那麼快，希望可以多看、多學習。」

明天即將要開季，杜禹鋒表示，「期待大於緊張，很期待自己第一次的一軍比賽，緊張是還好，之前都去過日本、也去過大巨蛋。」

桃猿隊開季名單野手共帶了16人，捕手有林泓育、張閔勛、嚴宏鈞等3人，內野手有梁家榮、林承飛、杜禹鋒、林立、馮健庭、廖健富、林智平、朱育賢等8人，外野手則有余德龍、林政華、林耀煌、邱丹、陳晨威等5人。

中華職棒樂天桃猿隊新秀杜禹鋒（中）。中央社
中華職棒樂天桃猿隊新秀杜禹鋒（中）。中央社

樂天桃猿 選秀 馮健庭

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