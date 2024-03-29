中職／6隊開季28人名單看這裡！只有悍將3洋投全亮牌

台鋼雄鷹啦啦隊人氣成員「一粒」，因外型神似「圍棋女神」黑嘉嘉爆紅，她大跳吸睛的「葉保弟」魔性應援舞，更引發眾啦啦隊模仿熱潮，樂天女孩琳妲也在IG分享「泳裝版」舞蹈，令網友們大飽眼福。 琳妲在IG

2024-03-29 14:00