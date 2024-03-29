中職／6隊開季28人名單看這裡！只有悍將3洋投全亮牌
中華職棒35年將在明天點燃戰火，各隊今天繳交開季28人名單，富邦悍將、味全龍隊都繳交滿編的28人名單，其中悍將更是開季3洋投都一口氣亮牌，確定由富藍戈、戈威士、布藍登從一軍出發。
味全龍隊繳交28人，洋將目前僅登錄鋭歐，還有2個名額，等待先發洋投輪值時再決定下二軍的本土選手；樂天桃猿隊繳交27人，洋將只登錄明天的先發投手威能帝。
悍將登錄滿28人，洋將為富藍戈、戈威士、布藍登2先發、1後援配置，羅戈先在二軍待命。
統一獅隊繳交27人，洋將登錄羅昂、勝騎士；台鋼雄鷹隊繳交27人，洋將登錄洋砲魔鷹、終結者雷公，雄鷹握有新球隊可登錄多一名洋將優勢，還有2個洋投名額可以使用。
兄弟繳交24人人數最少，投手只有7人，洋將尚未登錄任何一人，由於球季首戰在31日才要登場，明天再決定啟用人選即可。
中信兄弟（24人、洋將0人）
投手：王凱程、彭識穎、李振昌、蔡齊哲、陳琥、謝榮豪、吳俊偉
捕手：高宇杰、徐博瑋
內野手：楊祥禾、王威晨、陳俊秀、王政順、黃韋盛、許基宏、江坤宇、蘇緯達、岳東華
外野手：陳子豪、周思齊、曾頌恩、詹子賢、林書逸、岳政華
統一獅（27人、洋將2人）
投手：陳韻文、古林睿煬、勝騎士、劉予承、李其峰、羅昂、辛俊昇、姚杰宏、尹柏淮、江承峰、宋文華
捕手：林岱安、柯育民、陳重羽
內野手：施冠宇、何恆佑、許哲晏、陳鏞基、黃勇傳、林靖凱、陳重廷、林益全
外野手：邱智呈、林佳緯、陳傑憲、張偉聖、林安可
樂天桃猿（27人、洋將1人）
投手：蘇俊璋、陳柏豪、陳鴻文、陳冠宇、葉家淇、邱駿威、威能帝、賴胤豪、王志煊、黃子鵬、莊昕諺
捕手：林泓育、張閔勛、嚴宏鈞
內野手：梁家榮、林承飛、杜禹鋒、林立、馮健庭、廖健富、林智平、朱育賢
外野手：余德龍、林政華、林耀煌、邱丹、陳晨威
富邦悍將（28人、洋將3人）
投手：黃保羅、藍愷青、布藍登、王尉永、李建勳、張瑞麟、林旺熙、陳仕朋、富藍戈、戈威士、曾峻岳
捕手：姚冠瑋、張進德、戴培峰
內野手：王勝偉、葉子霆、蔣智賢、林岳谷、李宗賢、范國宸、池恩齊、王念好
外野手：陳真、申皓瑋、王正棠、蔡佳諺、孔念恩、高國麟
味全龍（28人、洋將1人）
投手：李超、陳禹勳、王維中、郭郁政、徐若熙、呂詠臻、林逸達、張景淯、陳冠偉、羅華韋、林凱威
捕手：吉力吉撈．鞏冠、劉時豪、蔣少宏
內野手：郭嚴文、李凱威、劉俊緯、張政禹、陳思仲、劉基鴻、拿莫.伊漾、石翔宇
外野手：郭天信、鄭鎧文、張祐銘、冉承霖、陳品捷
台鋼雄鷹（27人、洋將2人）
投手：謝葆錡、陳正毅、陳宇宏、雷公、黃群、賴鴻誠、伍祐城、許峻暘、王躍霖、楊達翔
捕手：張肇元、吳明鴻、陳世嘉
內野手：曾子祐、王博玄、郭永維、紀慶然、黃劼希、胡冠俞、杜家明、魔鷹
外野手：陳文杰、王柏融、高聖恩、葉保弟、洪瑋漢、藍寅倫
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