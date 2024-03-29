中職／在龍隊年資超越兄弟、悍將 伍鐸：在這裡看到未來

資深洋投伍鐸今年將是在中職的第10個球季，從起初外界認為在新球隊勉強延續生涯，到如今已在味全龍隊邁入第4季，超過他在中信兄弟、富邦悍將隊的年資，伍鐸笑答：「在這裡看到明亮的未來」，即便卸下選手生涯，教練、球探都是他不排除的方向，希望能以其他角色繼續幫助龍隊。

伍鐸的中職生涯從兄弟起步、再到悍將，2020年大限前遭到註銷時曾坦言，在這個年紀，勢必都會遇到退休、轉職的問題，自己抱持開放態度，但還不打算在此時就輕易說出告別選手生涯；隔年出現在龍隊陣營，外界認為是他為選手生涯的最後一搏、在新球隊才能等到的機會，結果伍鐸的中職生涯開出第二朵盛開的花。

伍鐸表示，當年來到龍隊，遇到共事過的葉總（葉君璋），和這裡團隊的相處也感受到彼此的尊重，一直都希望可以在這裡待越久越好，「我自己、我家人都很享受在龍隊的日子，喜歡團隊裡的每個人，我在這裡看到明亮的未來，希望可以跟著這支球隊一直走下去。」

37歲的伍鐸，腦中還沒有退休的計畫，今年貢獻80局以上投球，達成「羅力條款」，明年以不占洋將名額的身分出賽，依然是他最大的目標。

伍鐸說：「還沒有想過退休的事，但可以說的是，我真的很喜歡這支球隊，不管我的角色、頭銜是什麼，就像兄弟的艾迪頓、富邦的羅力，退休後在球隊擔任球探、教練，這些都可能是我未來的方向，看球隊需要我幫什麼忙。」他笑答：「我真的很愛味全龍。」

第10年的中職生涯，伍鐸將在今年碰上新的考驗，嚴格執行的投球時鐘，對他可能形成考驗。去年「灼見運動數據」曾發表一份賽季前80場的統計，壘上無人時以陳仕朋平均每球要花20秒最慢，壘上有人則是伍鐸的34秒最慢。

伍鐸首次聽聞這項數據，但他指出，自己在壘上有人時花費較多時間，應是因為控管壘上跑者，「或許可以看看我的被盜壘率，應該是滿低的。」他說這部分一直是自己重視的，接下來的思考重點就是怎麼利用這25秒限制內讓跑者不好跑，「不要被這個時間去影響自己，而是思考怎麼在這個時間內去和打者、跑者鬥智。」根據統計，伍鐸去年投球時共有7次跑者嘗試盜壘，僅2次成功。

他坦言這項新規對球迷來說會是好事，「沒有球迷會想看選手都不動，投球時鐘讓比賽節奏更快一點。」做為選手，就是在規定時間內找到平衡點。