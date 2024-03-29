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中職／開幕戰桃猿推威能帝先發 教頭直言徐若熙不好打

中央社／ 桃園29日電
中華職棒樂天桃猿隊派出先發投手威能帝迎對戰味全龍隊。中央社
中華職棒樂天桃猿隊派出先發投手威能帝迎對戰味全龍隊。中央社

中職35年開幕戰即將於明天在台北大巨蛋開打，樂天桃猿隊將推出洋投威能帝先發，對上味全龍徐若熙，桃猿隊教頭古久保健二坦言，徐若熙是全台灣最好投手，要再擬定策略。

威能帝（Pedro Fernandez）去年就效力桃猿隊，出賽8場都是先發，拿下4勝1敗，防禦率2.09。威能帝今年春訓在宮崎交流賽及讀賣巨人交流賽都繳出好投，不過21日的官辦熱身賽對上中信兄弟，先發投3局失4分（3責失）。

談到會選擇威能帝投開幕戰的原因，教頭古久保健二表示，「以去年表現來講，他是先發輪值最大支柱，雖然黃子鵬也是，不過最後討論之後決定第一場是他來投。」

至於明天味全龍隊將推出新生代王牌投手徐若熙先發，古久保健二直言，「每個球隊打他（徐若熙）都打得不是很好，特別是去年後半段開始，他是所有台灣球隊中最好的投手，接下來希望可以跟投捕教練討論一些策略。」

桃猿隊已經有在大巨蛋比賽過的經驗，古久保健二指出，沒有特別提醒球員什麼，可能比較需要注意的就是球在外野滾動比較慢。

此外，19歲捕手宋嘉翔並沒有入選開季一軍名單，古久保健二表示，宋嘉翔在熱身賽後半段對於比賽的守備集中力沒有那麼好，「不過相信他會成為球隊的戰力，之後一定會回來球隊，希望他好好在二軍調整，隨時準備好回來。」

古久保健二 味全龍 徐若熙

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