中職／開幕戰徐若熙vs.威能帝 桃猿隊史參與10次都不見土投

中華職棒35年開幕戰，同時也是台北大巨蛋史上第一場中職例行賽，先發投手戲碼確定由味全龍隊徐若熙面對樂天桃猿隊威能帝，龍隊「重生」後4年都由不同人擔任球季首戰的先發投手，猿隊則是隊史10度打聯盟開幕戰，清一色都是洋投先發。

龍隊推出徐若熙負責首戰一直都在計畫中，他按照步調準備，將在明天第一位站上投手丘，投出中職史上在大巨蛋的例行賽第一球。

龍隊隊史第6度參與聯盟開幕戰（2次延賽），也是重生後第一次，而若看重生後的歷年球隊首戰，2021年起依序由王維中、布里悍、鋼龍擔綱，今年首度交到「龍之子」徐若熙手中。

猿隊則是第10度參與聯盟開幕戰，過去9次有1次延賽，全數都是洋投先發，今年欽點威能帝出任，延續洋投扛聯盟開幕戰的傳統。