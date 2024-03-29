中職／開幕戰徐若熙vs.威能帝 桃猿隊史參與10次都不見土投
中華職棒35年開幕戰，同時也是台北大巨蛋史上第一場中職例行賽，先發投手戲碼確定由味全龍隊徐若熙面對樂天桃猿隊威能帝，龍隊「重生」後4年都由不同人擔任球季首戰的先發投手，猿隊則是隊史10度打聯盟開幕戰，清一色都是洋投先發。
龍隊推出徐若熙負責首戰一直都在計畫中，他按照步調準備，將在明天第一位站上投手丘，投出中職史上在大巨蛋的例行賽第一球。
龍隊隊史第6度參與聯盟開幕戰（2次延賽），也是重生後第一次，而若看重生後的歷年球隊首戰，2021年起依序由王維中、布里悍、鋼龍擔綱，今年首度交到「龍之子」徐若熙手中。
猿隊則是第10度參與聯盟開幕戰，過去9次有1次延賽，全數都是洋投先發，今年欽點威能帝出任，延續洋投扛聯盟開幕戰的傳統。
味全龍隊歷年「球隊首戰」先發投手
1999 黃平洋
1991 史東
1992 黃平洋
1993 黃平洋
1994 黃平洋
1995 陽介仁
1996 賈西
1997 黃文博
1998 陶德
1999 強龍
2021 王維中
2022 布里悍
2023 鋼龍
2024 徐若熙
樂天桃猿隊（含前身）「聯盟開幕戰」先發投手
2007 鋭斯
2008 強森
2013 雷力
2015 蘭斯佛
2016 羅曼
2018 道恩斯
2019 李茲
2020 延賽
2023 威達爾
2024 威能帝
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