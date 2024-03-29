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中職／開幕戰徐若熙vs.威能帝 桃猿隊史參與10次都不見土投

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
中華職棒35年開幕戰將在明天開打，味全龍隊將擔任先發投手的徐若熙今天在台北大巨蛋內做最後調整。記者余承翰／攝影
中華職棒35年開幕戰將在明天開打，味全龍隊將擔任先發投手的徐若熙今天在台北大巨蛋內做最後調整。記者余承翰／攝影

中華職棒35年開幕戰，同時也是台北大巨蛋史上第一場中職例行賽，先發投手戲碼確定由味全龍隊徐若熙面對樂天桃猿隊威能帝，龍隊「重生」後4年都由不同人擔任球季首戰的先發投手，猿隊則是隊史10度打聯盟開幕戰，清一色都是洋投先發。

龍隊推出徐若熙負責首戰一直都在計畫中，他按照步調準備，將在明天第一位站上投手丘，投出中職史上在大巨蛋的例行賽第一球。

龍隊隊史第6度參與聯盟開幕戰（2次延賽），也是重生後第一次，而若看重生後的歷年球隊首戰，2021年起依序由王維中、布里悍、鋼龍擔綱，今年首度交到「龍之子」徐若熙手中。

猿隊則是第10度參與聯盟開幕戰，過去9次有1次延賽，全數都是洋投先發，今年欽點威能帝出任，延續洋投扛聯盟開幕戰的傳統。

味全龍隊歷年「球隊首戰」先發投手

1999 黃平洋

1991 史東

1992 黃平洋

1993 黃平洋

1994 黃平洋

1995 陽介仁

1996 賈西

1997 黃文博

1998 陶德

1999 強龍

2021 王維中

2022 布里悍

2023 鋼龍

2024 徐若熙

樂天桃猿隊（含前身）「聯盟開幕戰」先發投手

2007 鋭斯

2008 強森

2013 雷力

2015 蘭斯佛

2016 羅曼

2018 道恩斯

2019 李茲

2020 延賽

2023 威達爾

2024 威能帝

徐若熙 樂天桃猿 黃平洋

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