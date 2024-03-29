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中職／陳禹勳剖析偶像拿莫 郭嚴文無意看他跳「粒保」神曲

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
中華職棒35年開幕戰將在明天開打，味全龍隊新加入的投手陳禹勳（左）在台北大巨蛋內練習。記者余承翰／攝影
中華職棒35年開幕戰將在明天開打，味全龍隊新加入的投手陳禹勳（左）在台北大巨蛋內練習。記者余承翰／攝影

陳禹勳郭嚴文從猿轉龍，明天都將在開幕戰碰上前東家，談起轉隊後迎接開幕戰的心情，都直言不可能和以前一樣，兩人來到年輕的味全龍隊感受團隊活力，陳禹勳談到和偶像拿莫．伊漾同隊，注意到外界看不到的認真；郭嚴文聊起龍隊的年輕活力時，被無厘頭問到要不要看拿莫．伊漾跳葉保弟應援曲，則是給出超誠實的回應，「可以看一粒跳，幹嘛看他跳。」

龍隊開季28人名單3位新同學都入列，郭嚴文、陳禹勳、鄭鎧文都期望在新球隊展開生涯新篇章，其中郭嚴文、陳禹勳遭逢前東家的場面很快就出現，球季第一場就將碰頭。

身為開幕戰老經驗者，給予龍隊的初體驗者經驗談，陳禹勳透露其實和總冠軍賽很像，「因為是牛棚投手，第一局看比賽不管是哪邊球迷在喊都有雞皮疙瘩，很想趕快上場，讓他們幫你加油。」他說可以預期選手們的亢奮，一定也都會想趕快上場有好表現。

中華職棒35年開幕戰將在明天開打，味全龍隊新加入的內野手郭嚴文在台北大巨蛋內進行打擊練習。記者余承翰／攝影
中華職棒35年開幕戰將在明天開打，味全龍隊新加入的內野手郭嚴文在台北大巨蛋內進行打擊練習。記者余承翰／攝影

以龍軍迎接開幕戰，郭嚴文坦言，大家都說不管在哪都一樣，但怎麼可能一樣，「新的球隊，還有守備位置。」儘管不是沒守過一壘，但常駐一壘卻是第一次，也是今年春訓才體驗這個位置沒那麼想的那麼簡單，「要知道有俊秀，我們多好投。」

郭嚴文也在年紀上有很大的感觸，「還有屬龍的欸！差我一輪。」他說自己年輕時可能膽子大但心不夠細，年紀大了後，心比較細但變比較沒膽，現在反而是這些小朋友教自己的東西比較多，「在場上起鬨的感覺，打起來比較開心，他們真的是滿可愛的。」

有趣的是，陳禹勳去年在交給猿隊球團的小檔案中，偶像欄位填上蔡士勤和拿莫·伊漾，如今和拿莫．伊漾同隊後，他也分享自己對他的觀察，以前只是注意到他有才華、沒神經的那一面，但成為隊友後看到不一樣的他，「我是覺得他心智滿年輕，但認真起來很成熟，不認識他的人會解讀不尊重比賽，但他認真那面是大家沒看到的。」還預言偶像今年成績應該會很好。

拿莫．伊漾 郭嚴文 陳禹勳

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