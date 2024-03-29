中職／給小龍女較大空間！大巨蛋應援區加大 是否沿用再評估

味全龍隊去年稱霸，今天將在開幕戰作東，開幕系列賽分別在明天對戰樂天桃猿、後天面對中信兄弟隊，球迷將見到加大版的女孩應援區，領隊丁仲緯透露，由於開幕戰女孩較多，讓應援團有比較大空間，是否將成之後龍隊在大巨蛋的「標配」？他表示會再評估。

大巨蛋迎接中職史上第一場、第二場例行賽，首戰目前銷售約2萬5千張，第二戰1萬7千張，丁仲緯表示，目前兩戰銷售成績都與預期差不多，首戰將朝目標3萬努力。

大巨蛋應援區在先前的賽事中已被注意到應援區範圍較小，女孩空間有限，今天已見應援區範圍加大，丁仲緯表示，「開幕戰女孩比較多，應援團、吉祥物都會到場，讓他們有比較大的空間。」之後是否沿用，將會看看這兩天狀況再評估。

球季開打在即，球員薪資尚未亮牌也受到外界關注，丁仲緯表示，團隊薪資成長8到9％之間，已經都談得差不多了，細項將在之後公布。