中職／桃猿啦啦隊員跳比基尼版葉保弟舞 連一粒都留言：太辣

台鋼雄鷹啦啦隊人氣成員「一粒」，因外型神似「圍棋女神」黑嘉嘉爆紅，她大跳吸睛的「葉保弟」魔性應援舞，更引發眾啦啦隊模仿熱潮，樂天女孩琳妲也在IG分享「泳裝版」舞蹈，令網友們大飽眼福。

琳妲在IG發文寫道，「跟風葉保弟，明星賽早晚都會學到，我們剛剛先學了。」只見影片中筠熹、Rina和她穿著性感泳裝，活潑地跳起這段舞蹈，美胸和長腿成為亮點。影片曝光後，網友們紛紛直呼，「比基尼版太強大了」、「為何播半小時還沒完」，一粒本人也在留言區大讚，「太辣！」

另外，樂天桃猿啦啦隊成員巫苡萱也在個人IG分享一段影片，6名啦啦隊穿著隊服合跳「葉保弟」，上排由左至右依序是Jessy、Yuri、秀秀子，下排則是巫苡萱、慈妹、雅涵，一粒也留言表示：「畫面太香」。

其他網友看完這個版本後，紛紛直呼，「這不是一粒，是12粒」、「洗腦神曲啊！」、「今年明星賽不能沒有葉保弟」。