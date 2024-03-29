中職／開季未帶林智勝 葉總坦言有糾結也點出教練方向

中職35年將在明天台北大巨蛋揭開序幕，衛冕冠軍味全龍隊擬定28人名單，並未放入林智勝，總教練葉君璋指出考量，目前狀況調整尚未到位，再給他多一點時間；兩位內野手劉俊緯、陳思仲，則是都從一軍出發。

龍隊明天將在開幕戰面對樂天桃猿隊，今天上午先在台北大巨蛋練兵，直到繳交名單大限的中午12點前，葉君璋仍拿著名單思量，最終拿定心意後才受訪。

被問到名單中特別之處，葉君璋首先點出沒有放入林智勝，由於開季名單會在下一場先發投手上來時就會有人需要下去，林智勝目前狀況調整尚未到位，這一上一下又要10天，不如多給他時間調整。

葉總坦言，在於要不要帶林智勝這點上有糾結，「會有想法是應該要帶，但他狀況確實比過去要慢，剛剛有和他討論這件事，希望還是把他帶在一軍隨隊，也是可以考慮一下當教練什麼。」林孝程因近日跑壘時造成破皮，也未帶進開季名單。

陳思仲熱身賽在攻守表現穩定，場上態度也獲得葉總肯定，去年的第一指名游擊手劉俊緯也是憑藉熱身賽闖進開季名單，葉君璋指出：「他的表現，值得讓我們帶進去，如果不是因為他是菜鳥，就不會有要不要帶的討論。」最終決定還是帶進這位二軍0出賽的新秀，葉君璋說：「如果之後遇到什麼困難再重新調整。」