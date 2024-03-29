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中職／龍隊「實質主隊」開幕戰都延賽 沒意外將靠大巨蛋破咒

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中華職棒開幕戰今年在台北大巨蛋登場，由味全龍隊作東面對樂天桃猿隊。本報資料照片
中華職棒開幕戰今年在台北大巨蛋登場，由味全龍隊作東面對樂天桃猿隊。本報資料照片

棒球季回來了！中華職棒明天將由味全龍、樂天桃猿隊之戰揭開序幕，龍隊過去在進入主客場制的1998年後兩度參與開幕戰都是主隊，兩場都因雨延賽，當「實質主隊」打開幕戰的延賽率100%，明天不出意外將靠台北大巨蛋破咒。

中職元年到八年還無主客場制，票價由聯盟統一制定，票房收入先經聯盟抽成後再拆帳；從1998年起實施主客場制，票房收入歸主隊所有，各憑本事拉客，一開始球隊、球迷都還在適應，球迷間有「別隊主場客隊球迷不要捧場」耳語，當年領隊會議還為此呼籲，可以在比賽中有敵我觀念，但不要在主客進場上壁壘分明，也有領隊提議改成票房主隊8成、客隊2成，鼓勵客隊球迷進場。

而「聯盟作主」的1990到97年聯盟開幕戰全數順利進行，直到主客場制的年代到來後，龍隊一連兩年都在開幕戰作東，1998、99年分別在台北市立棒球場、新莊棒球場展開新球季，結果史上第1次和第2次開幕戰延賽相繼發生，開幕戰打不成，但開幕儀式照辦，龍隊為開幕戰造勢找來的演出開銷放水流。

台北大巨蛋在今年加入中職賽程版圖，將進行33場以上例行賽，由龍隊作東擔任第一棒，有了「蛋殼」當屏障，若無意外，龍隊將首度在主客場制年代成功迎接開幕戰。

中職 棒球 樂天桃猿

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