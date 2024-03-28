棒球／春季甲子園8強戰 健大高崎擊敗衛冕軍山梨學院

日本高中棒球盛會春季甲子園晉級4強的隊伍今天出爐，星稜高校以5比0打敗阿南光高校，健大高崎高校以6比1擊敗去年冠軍山梨學院高校，另外兩支晉級球隊是中央學院和報德學園。

第96屆日本高中棒球選拔賽（春季甲子園）3月18日在兵庫縣西宮市的阪神甲子園球場開幕。

日本放送協會（NHK）等媒體報導，今天4場8強戰結束後，石川縣星稜高校、群馬縣健大高崎高校（簡稱健大高崎）、千葉縣中央學院高校（簡稱中央學院）、兵庫縣報德學園高校（簡稱報德學園）確定晉級4強。

今天第1場賽事中，去年秋季明治神宮大會冠軍星稜高校以5比0完封德島縣阿南光高校，首度挺進春季甲子園4強，同時也是首度有石川縣隊伍晉級準決賽。

先攻的星稜高校開局就得1分，在2局上以1比0領先對手的情況下，陣中第7棒打者專徒大和與第9棒打者兼先發投手戶田慶星分別敲出帶有打點安打，加上開路先鋒吉田大吾的雙殺打讓隊友回本壘，使星稜單局進帳3分。

4局上，在這次賽事中狀態絕佳的第8棒中島幹大擊出適時安打，替星稜高校再添1分，以5比0大幅領先並奠定勝基，而且先發投手戶田慶星展現強大宰制力，整場只讓阿南光高校敲出2支安打，完投完封對手。

今天第2場比賽則由去年春季甲子園冠軍山梨學院出戰健大高崎。

兩隊僵持至5局上都未得分，到了5局下，健大高崎攻占1、3壘，首棒打者齋藤銀乃助擊出帶有打點安打，第2棒田中陽翔緊接著也敲安送隊友回本壘，第4棒打者箱山遙人又擊出2分打點的深遠三壘安打，單局攻下4分。

7局下健大高崎又添得2分，以6比0大幅領先山梨學院。

儘管8局上山梨學院終於「破蛋」拿下1分，不過健大高崎的先發投手佐藤龍月及後援投手石垣元氣聯手力壓山梨學院打線，終場助健大高崎以6比1擊退山梨學院，也讓山梨學院無緣在今年春季甲子園締造連霸。

這場勝利也是健大高崎自2012年之後，再度闖進春季甲子園賽事4強。

今天第3場8強賽事，中央學院以5比2擊退青森山田高校，首度晉級春季及夏季甲子園4強。

大阪桐蔭高校與報德學園的8強戰是今天賽事壓軸，終場報德學園以4比1擊敗大阪桐蔭。

若賽事未受影響，3月30日首場4強戰，星稜高校將對上健大高崎，第2場4強賽則由中央學院與報德學園一較高下。而兩場賽事的勝方將於3月31日爭奪今年春季甲子園冠軍。