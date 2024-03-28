中職／葉詠捷相隔近10年重返職棒 擔任雄鷹二軍教練

台鋼雄鷹隊將在31日迎接隊史首戰，二軍賽季4月2日在中信園區展開，和中信兄弟隊二軍交手，球團今天宣布簽下前兄弟象隊投手葉詠捷擔任二軍助理投手教練，強化教練團陣容，球衣背號72號。

葉詠捷曾任象隊投手教練、中信兄弟隊牛棚教練和投手助理教練，之後到母校穀保家商擔任投手教練，2016年重拾手套再度登上投手丘，以選手身分加盟新北市成棒隊，兼任投手教練，直到2022年還有登板紀錄，去年加入新北市新埔國中擔任教練，職棒、基層都有執教經驗。

加入年輕的雄鷹團隊，葉詠捷預先做了許多功課，對投手群有基本了解，未來將與教練團一同培養年輕選手，他表示，「會運用我的所學，不管在職業或是退下來以後在成棒隊、在基層所學，最重要是怎麼給選手方向，還有跟教練團、體能教練、防護員溝通與配合，掌握選手狀況，希望最快時間把選手調整好。」

葉詠捷在中職7年累積出賽198場，其中159場後援，戰績25勝31敗23中繼1救援、防禦率5.17，2008年是生涯代表作，出賽47場（45場後援）投出8勝8敗10中繼1救援、防禦率3.34。

相隔近10年重返職棒，葉詠捷和許多老戰友重逢，他在象隊選手時期，就曾給當時是投手教練的横田久則帶過，還跟蕭任汶當過室友；在穀保家商擔任投手教練時，帶過陳暐皓、孫易伸；2016年到新北市成棒隊與楊達翔當過隊友，因此加盟雄鷹並不陌生。