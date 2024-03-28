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謝國城少棒／台北市擊退強敵桃園市晉4強

中央社／ 台北28日電

謝國城盃全國少棒錦標賽今天進行分組勝部冠軍戰，B組由前2屆霸主台北市和桃園市狹路相逢，最終台北市在5局下靠著滿壘時的保送，以2比1逆轉搶勝，順利晉級4強。

B組勝部冠軍戰由台北市與桃園市交手，4局上桃園市廖宣澔敲安打上壘，並趁著暴投、失誤攻下1分；不過台北市在4局下反攻，曾亦誠敲安打後靠著推進、盜壘和失誤，將戰況扳平。

5局下桃園市第3任投手邱唯喆突陷亂流，連續3個保送形成無人出局、滿壘危機，臨危授命的邱治愷在抓到1個出局數後，也投出四壞球保送，奉送台北市最重要的1分。

台北市總教練章子健賽後表示，雙方實力接近，本來就預測是場硬戰，而且彼此的策略也相同，都讓主力投手輪番上陣，雖然開賽時讓桃園市攻占滿壘，但先發投手周震泉在適應好球帶後，展現危機處理能力將場面控制住。

台北市在5局上押出王牌左投曾亦誠，他最快飆出117公里，用三振化解2出局、三壘有人危機；6局上再送出2次三振，後援1.1局結束比賽。

代表台北市的福林國小，這學年已經和替桃園市出征的龜山國小交手至少3次，前一場就是有謝國城盃前哨戰之稱的傳福盃，冠軍戰曾亦誠先發飆出122公里球速，送出15次三振，在他的率領下勝出。曾亦誠今天表示，希望能在3天後的冠軍戰重演一次，到時會請纓先發。

A組勝部冠軍戰部分，南投縣新豐國小的劉與責在1局上就轟出首局首打席全壘打，再加上3名投手有效壓制台南市崇學國小的打線，最終以3比1脫穎而出，晉級4強。

球速

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