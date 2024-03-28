中職／大巨蛋開幕戰預售近2.5萬張 已破歷史紀錄

中職35年將於30日在台北大巨蛋開打，目前已預售近2萬5000張票，確定破開幕戰紀錄；隔天3地開打票房也相當熱賣，大巨蛋約1萬5000張，新莊約7500張，台南約5000張且內野已快完售。

本季台鋼雄鷹隊加入一軍戰場，中職重返6隊規模，加上共有33場例行賽將在台北大巨蛋進行，讓場內外話題滿滿，從官辦熱身賽熱度就相當高，30場賽事進場總人數達9萬3074人、場均3102人，比起去年29場總人數增加近6.14萬人、場均成長184%。

30日開幕戰由味全龍在台北大巨蛋擔任主場球隊，與樂天桃猿隊交手，31日味全龍則繼續在大巨蛋與中信兄弟隊對戰。龍隊球團表示，目前開幕戰票房已經賣出近2萬5000張票，週末2天大巨蛋票房加起來近4萬人。

中職歷史上開幕戰最多觀眾人數為2016年在桃園棒球場，當時由Lamigo桃猿隊與中信兄弟隊交手，共1萬9393人進場，因此截至今天，本季開幕戰觀眾人數已經確定會突破歷史紀錄。

中職31日賽事3地開打，目前除了大巨蛋約1萬5000人，樂天桃猿隊改在新莊棒球場擔任主場的賽事與台鋼雄鷹隊交手，為雄鷹隊的歷史一軍首戰，目前已經賣出約7500張預售票；統一獅隊在台南棒球場的主場開幕戰與富邦悍將交手，目前賣出近5000張，內野已經8成滿。