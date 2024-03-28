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中職／比賽球變彈、變大？聯盟公布數據：符合規範

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中華職棒聯盟今天公布本季用球檢測數據，均符合規範。 記者蘇志畬／攝影
中華職棒聯盟今天公布本季用球檢測數據，均符合規範。 記者蘇志畬／攝影

今年中華職棒官辦熱身賽期間，傳出有球員反應比賽用球變彈、變大顆，中華職棒聯盟今天公布檢測數據，今年比賽用球恢復係數為0.554符合規範，直徑2.89吋也與去年相同，並無差異。

中華職棒聯盟表示，每年開季前都會在3月份委託台北市立大學運動器材科技研究所進行比賽用球檢測，經恆溫恆濕十四日後檢測，今年比賽用球在外觀、縫線數、重量、圓周、直徑、縫線高度、縫線寬度、恢復係數（COR）及壓縮值（C-D）等共九項都為合格標準。

聯盟也公布檢測數據，今年比賽用球恢復係數為0.554，在2021中華職棒通過「最嚴版」區間規範的0.540~0.560之間；而2023年四次檢測數據為0.555、0.551、0.547、0.554。

根據聯盟統計，今年官辦熱身賽30場賽事中出現31支全壘打，場均1.03支，與去年熱身賽29場出現29支全壘打，場均1支，幾乎沒有差異。

聯盟也指出，棒球的國際規範直徑區間為2.874到2.953吋，2024年第一次檢測數據直徑為2.89吋與去年2023的2.89吋相同，並無差異。

聯盟表示，自會長蔡其昌上任後，為求比賽用球的品質穩定，檢測次數從原本的每年2次改為每年4次，從過去每次檢驗3顆逐步提高為24顆，同時，也變更合約加重檢測不合格的賠償金額。

聯盟也強調，雖然棒球構造在全球仍為手工製作，不過為了維持比賽穩定度，2021年聯盟除了通過「最嚴格版本」的區間，近年更持續提高檢驗的次數與數量。

此次測試仍委由台北市立大學運動器材科技研究所依照ASTM美國測試與材料學會測試標準進行，測試項目包括外觀、縫線數、重量、圓周、直徑、縫線高度、縫線寬度、恢復係數（COR）及壓縮值（C-D）等共九項，該單位亦曾接受世界棒壘球總會（WBSC）委託進行相關檢驗。

中華職棒 棒球

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