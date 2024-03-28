快訊

寶林茶室食品中毒案…死者家屬提1疑慮擬提告醫院 馬偕回應了

現身了！寶林茶室創辦人赴北市府說明 全程戴口罩不發一語

棒砸吳姍儒咖啡店！2嫌各3萬交保 檢警追幕後藏鏡人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日職／軟銀莫伊尼洛40億日圓新約 明年10億追平史上最高薪

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
軟銀鷹隊今天宣布和28歲古巴左投莫伊尼洛延長4年合約。 美聯社
軟銀鷹隊今天宣布和28歲古巴左投莫伊尼洛延長4年合約。 美聯社

日職新球季將於明晚開打，兩聯盟12隊全部出賽，軟銀鷹隊今天宣布和28歲古巴左投莫伊尼洛（Livan Moinelo）延長4年合約，從明年開始到2028年結束，總值40億日圓（約台幣8.46億元），他將追平墨西哥籍隊友歐蘇納（Roberto Osuna）的身價，並列日職史上最高。

莫伊尼洛原是軟銀育成選手，2017年正式展開日職生涯，在軟銀7個球季出賽306場，專職後援任務，戰績19勝9敗135中繼40救援、防禦率1.95，今年將轉任先發投手，他說：「這是新的挑戰，最重要是幫助球隊獲勝，將盡最大努力讓球迷開心。」

莫伊尼洛本季年薪3億日圓（約台幣6300萬元），也是3年9億日圓合約的最後一年，軟銀決定再簽4年長約，從明年開始連續4季年薪都是10億日圓。

軟銀「守護神」歐蘇納去年身價6億5000萬日圓，和歐力士隊強投山本由伸並列日職最高薪，出賽29場投出3勝2敗12中繼26救援、防禦率0.92，季後獲簽4年40億日圓合約，本季年薪10萬日圓寫下日職空前紀錄，超越樂天隊田中將大2021、22年的9億日圓，莫伊尼洛明年將加入最高薪行列。

歐蘇納 軟銀

延伸閱讀

MLB／道奇捕手史密斯獲簽10年長約 比照大谷延遲支付條款

MLB／道奇變成日本隊？傳山本由伸開始協助招募佐佐木朗希

MLB／山本由伸生涯首敗超難看 大谷翔平3成打擊率返美

MLB／最強變最慘…山本由伸首秀1局失5分 改寫日投紀錄

相關新聞

中職／龍猿開幕戰史上人氣最旺 大巨蛋前7戰預售票破8萬張

中職新球季後天將在台北大巨蛋開打，衛冕軍味全龍隊擔任開幕戰主隊，迎戰去年總冠軍賽對手樂天桃猿隊，預售票已經超過2萬張，確...

12強／棒協指中華隊同組沒有美國 但預賽抗這5隊仍難纏

墨西哥媒體今天爆料世界12強棒球賽分組名單，中華隊同組對手包含美國，不過根據中華棒球協會透露，中華隊所處的分組沒有美國，...

中職／女孩「假日應援」牌奏效 熱身賽場均成長184%

中職官辦熱身賽昨天落幕，聯盟公布進場人數，30場比賽合計93074人、單場平均3102人，比去年29場總人數增加近6.1...

日職／軟銀莫伊尼洛40億日圓新約 明年10億追平史上最高薪

日職新球季將於明晚開打，兩聯盟12隊全部出賽，軟銀鷹隊今天宣布和28歲古巴左投莫伊尼洛（Livan Moinelo）延長...

中職／安排樂天女孩私接商演 前領隊與經紀人不法所得破千萬遭起訴

樂天桃猿隊日前爆發樂天女孩私接活動風波，前領隊浦韋青、樂天女孩前經紀人陳元凱遭到告發，今天桃園地檢署發布新聞稿表示，將起...

中職／全民表妹來了！悍將啦啦隊FA再補強 李雅英加盟

富邦悍將啦啦隊Fubon Angels持續補強不間斷！今天公布再簽下來自韓國的李雅英，Fubon Angels將以25位...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。