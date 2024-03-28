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日職／軟銀莫伊尼洛40億日圓新約 明年10億追平史上最高薪
日職新球季將於明晚開打，兩聯盟12隊全部出賽，軟銀鷹隊今天宣布和28歲古巴左投莫伊尼洛（Livan Moinelo）延長4年合約，從明年開始到2028年結束，總值40億日圓（約台幣8.46億元），他將追平墨西哥籍隊友歐蘇納（Roberto Osuna）的身價，並列日職史上最高。
莫伊尼洛原是軟銀育成選手，2017年正式展開日職生涯，在軟銀7個球季出賽306場，專職後援任務，戰績19勝9敗135中繼40救援、防禦率1.95，今年將轉任先發投手，他說：「這是新的挑戰，最重要是幫助球隊獲勝，將盡最大努力讓球迷開心。」
莫伊尼洛本季年薪3億日圓（約台幣6300萬元），也是3年9億日圓合約的最後一年，軟銀決定再簽4年長約，從明年開始連續4季年薪都是10億日圓。
軟銀「守護神」歐蘇納去年身價6億5000萬日圓，和歐力士隊強投山本由伸並列日職最高薪，出賽29場投出3勝2敗12中繼26救援、防禦率0.92，季後獲簽4年40億日圓合約，本季年薪10萬日圓寫下日職空前紀錄，超越樂天隊田中將大2021、22年的9億日圓，莫伊尼洛明年將加入最高薪行列。
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