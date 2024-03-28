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中職／龍猿開幕戰史上人氣最旺 大巨蛋前7戰預售票破8萬張

中職／龍猿開幕戰史上人氣最旺 大巨蛋前7戰預售票破8萬張

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
龍猿周六開幕戰預售票已經超過2萬張，確定寫下歷年開幕戰新紀錄。 聯合報系資料照
龍猿周六開幕戰預售票已經超過2萬張，確定寫下歷年開幕戰新紀錄。 聯合報系資料照

中職新球季後天將在台北大巨蛋開打，衛冕軍味全龍隊擔任開幕戰主隊，迎戰去年總冠軍賽對手樂天桃猿隊，預售票已經超過2萬張，確定寫下歷年開幕戰新紀錄，大巨蛋在開季前兩周7場比賽更是賣出8萬張以上，人氣依然「強強滾」。

官辦熱身賽16、17日在大巨蛋進開打，一共吸引36228人進場，已是歷年熱身賽最大熱潮，後天進行中職開打35年來首場大巨蛋例行賽，預售票突破2萬張，31日龍隊原地對決中信兄弟隊，至少也售出1萬5000張以上，預料開季前兩戰進場觀眾數還會提升。

新球季開打第2周碰到清明節連假，從4月3日到7日都是單日3場比賽，大巨蛋連續5天安排比賽，前兩天兄弟擔任主隊迎戰台鋼雄鷹隊，2連戰預售票賣出2萬7000張左右，接下來猿隊對兄弟3連戰也超過1萬8000張。

中職過去開幕戰最多觀眾是2016年在桃園球場進行的兄弟、猿隊之戰，一共湧進19393人，至於例行賽紀錄是2019年9月29日台中洲際球場兄弟、富邦悍將隊之戰，「恰恰」彭政閔引退賽吸引20223人進場，今年大巨蛋開幕戰可望成為史上人氣最旺的比賽。

中職 台鋼雄鷹 樂天桃猿

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