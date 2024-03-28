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12強／棒協指中華隊同組沒有美國 但預賽抗這5隊仍難纏
墨西哥媒體今天爆料世界12強棒球賽分組名單，中華隊同組對手包含美國，不過根據中華棒球協會透露，中華隊所處的分組沒有美國，但正式消息仍需世界棒壘總會（WBSC）公布為準。
今年世界12強棒球賽預計11月10日開打，中華隊列在B組，根據棒協消息，B組員為日本、南韓、古巴、多明尼加和澳洲，跟先前墨媒爆料的差異在沒有美國、荷蘭。
這也代表A組成員將是墨西哥、巴拿馬、波多黎各、美國、荷蘭、委內瑞拉，去年世界排名前12的隊伍分為兩組，透過分組賽「6取2」晉級超級循環賽，並由超級循環賽前2名爭奪冠軍。
其中B組預賽除了開幕戰在名古屋巨蛋，其餘賽程皆在台灣舉行，比賽場地也將落在台北大巨蛋及天母棒球場。
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