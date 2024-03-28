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中職／安排樂天女孩私接商演 前經紀人不法所得破千萬遭起訴

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
樂天桃猿隊日前爆發樂天女孩私接活動風波，前領隊浦韋青、樂天女孩前經紀人陳元凱都被起訴。 圖／翻攝自Rakuten Girls臉書粉專
樂天桃猿隊日前爆發樂天女孩私接活動風波，前領隊浦韋青、樂天女孩前經紀人陳元凱都被起訴。 圖／翻攝自Rakuten Girls臉書粉專

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樂天桃猿隊日前爆發樂天女孩私接活動風波，前領隊浦韋青、樂天女孩前經紀人陳元凱遭到告發，今天桃園地檢署發布新聞稿表示，將起訴陳姓經理6人，聲請沒收不法所得1231餘萬元。

桃園地檢署表示，經過傳訊相關被告、證人、分析被告手機紀錄及調取相關金流後，發現被告陳姓經理違反樂天公司之工作規則，藉由擔任「Rakuten Girls」（樂天女孩）經紀人，以自己經營之公司向廠商接洽安排樂天女孩演藝活動，收取費用。

新聞稿中也指出，為避免遭樂天公司發覺私接活動，而於收取廠商演藝活動費用後，陳姓經理與他人合謀，另開立低報費用之不實發票予樂天公司，從中賺取不法利益新台幣1190萬8447元。

另發覺樂天公司浦姓副總經理，為達111年6月25、26日棒球隊門票銷售量，與他人謀議，製作購買30萬元門票之不實銷售記錄，製造門票銷售之假象。

全案經檢察官調查詳盡，於今日偵查終結，認被告陳元凱、浦韋青等人分別涉犯刑法第342條第1項背信等罪嫌，並聲請沒收被告等人不法所得1231萬9437元。

樂天女孩 樂天桃猿 浦韋青

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