中職／女孩「假日應援」牌奏效 熱身賽場均成長184%

中職官辦熱身賽昨天落幕，聯盟公布進場人數，30場比賽合計93074人、單場平均3102人，比去年29場總人數增加近6.14萬人、場均成長184%，就算扣除台北大巨蛋兩場比賽3.6萬人，今年28場非大巨蛋賽事吸引近5.7萬人進場、場均2030人，比起去年場均1091人，成長高達86%。

中職指出，今年熱身賽開打前，首度規劃加入「假日應援」活動，周六、周日場次都有啦啦隊女孩帶動應援，許多場次甚至有主、客球隊雙應援，也讓新、舊球迷提早熱身，熟悉球員應援曲，以往較沉悶、無應援的熱身賽變得熱鬧活潑不少，吸引許多家長帶著孩子進場。

今年熱身賽話題不少，除了大巨蛋效應，台北101大樓都首度為中職35年點燈祝福，還有聯盟擴編6隊、啦啦女孩轉隊、改組也吸引球迷注意，在熱身賽期間應援葉保弟爆紅的女孩一粒，讓斗六棒球場中信兄弟、台鋼雄鷹隊之戰吸引破7千人觀戰。

這場象鷹戰湧進7315人，是熱身賽史上第3多，扣除兩場大巨蛋比賽，也是本季熱身賽室外球場最多。