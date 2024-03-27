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中職／3轟追平2020年自己 高國麟不受守一壘影響
富邦悍將隊高國麟今年熱身賽狀況不錯，加上今天的2分砲，累積3轟排名隊史第3，也追平2020年的自己，那一年例行賽高國麟敲出生涯最多的16轟，他也認為自己身體狀況不錯，關鍵在春訓調整收到效果。
悍將在官辦熱身賽隊史最多轟是2020年蔣智賢的6轟，也是聯盟有紀錄以來的最高，另外2020年林益全4轟排隊史第2，在來就是高國麟。
右打的高國麟官辦熱身賽的3發全壘打，有1轟將球敲出台北大巨蛋中外野，今天則是轟到新莊棒球場中外野，另一支則是左外野全壘打，飛行距離都很遠，他表示，今年調整方式比較不同，跟教練陳連宏討論了滿多東西，找到適合的發力點。
最近4年高國麟都以外野為主，但今年熱身賽出賽8場都守一壘，在范國宸膝蓋受傷後更顯重要，他認為守備對自己的影響不大，「一壘就是距離比較近，有點久沒守內野，有些地方還要調整，教練交代給我這個工作，我就把它做好。’」
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