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中職／悍將季前連霸 鋒總提醒季賽不同：盡全力打

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
富邦悍將隊總教練陳金鋒（左）與高國麟擊掌。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊總教練陳金鋒（左）與高國麟擊掌。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊在官辦熱身賽最後一戰以9：1擊敗台鋼雄鷹隊，7勝2敗1和的戰績拿下排名第1，總教練陳金鋒肯定選手春訓的努力，但例行賽會是不同的世界，「要盡全力去打。」

悍將先發投手戈威士投4局僅被敲2安，沒有掉分，成功壓制對手，悍將打線更把握雄鷹4次失誤，以9支安打高效率得分，包含高國麟在2局下敲出的2分砲。

陳金鋒表示，戈威士今天表現是正常發揮，打線有做到確實擊球，選球也有做好，「希望例行賽繼續保持下去。」

外野手陳真4打數2安打，貢獻2分打點，不過5局上面對右外野飛球，陳真先往左跑再往右修正，背對著驚險接到球，陳金鋒表示，球隊需要陳真的打擊能力，但守備確實需要更多經驗，局間教練也有鼓勵，「做得不錯，不要擔心做不好，大膽去做。」

10場熱身賽打完，悍將團隊打擊率來到2成73，得點圈打擊率也回升到3成03，陳金鋒表示，練習的結果有呈現出來，但是進入例行賽，各隊的先發投手會不同，「接下來就盡全力去打。」

台鋼雄鷹 陳金鋒

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